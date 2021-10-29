Акции Micron интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Micron интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии BCS Express.

"Micron Technology, как и другие производители комплектующих для ПК, находится под давлением из-за сложившегося дефицита в нескольких сегментах полупроводниковой отрасли, что привело к краткосрочному снижению спроса на DRAM и NAND. Ждем разворота динамики в полупроводниковой отрасли в 2021г, Micron - один из наших фаворитов. Акции торгуются с дисконтом 30-35% относительно нашей модельной оценки, рекомендуем "покупать" в долгосрок", - пишут эксперты инвесткомпании.

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