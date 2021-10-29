"Финам" рекомендует держать бумаги TotalEnergies с целью $47,5

"Финам" рекомендует держать бумаги TotalEnergies (Total) с целевой ценой $47,5 за штуку, говорится в обзоре инвестиционной компании.

"TotalEnergies отчиталась за III квартал 2021г. Чистая выручка нефтяника выросла на 80,3% г/г до $49,1 млрд, скорр. EBITDA - в 2,1 раза до $11,2 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась более, чем в 6 раз до $1,76. Ключевым драйвером впечатляющей годовой динамики стал рост средней цены реализации нефти на 68%. Также помогли более высокие цены на нефтехимическую продукцию и восстанавливающаяся по мере снятия ковидных ограничений маржа нефтепереработки", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Кроме того, СД компании рекомендовал сохранить размер промежуточного дивиденда на отметке 0,66 евро на акцию, что соответствует доходности в 1,5%, а также подтвердил озвученные в сентябре планы по выкупу собственных акций на $1,5 млрд в четвёртом квартале.

На взгляд эксперта "Финама", отчётность TotalEnergies выглядит умеренно позитивно. Компания подтвердила планы по щедрым выплатам акционерам, хотя пока и не повысила их. При этом основные финансовые результаты оказались немного лучше ожиданий аналитиков, что во многом связано с сильной динамикой газового сегмента.

"Мы рекомендуем держать ADR TotalEnergies с целевой ценой $47,5 и даунсайдом в 5,5%. В случае сохранения высоких цен на нефть и газ целевая цена может быть пересмотрена в сторону повышения", - резюмирует Кауфман.

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