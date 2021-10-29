Снижение рынка акций РФ утром вслед за миром сдерживает подросшая нефть, лидирует в откате Русал

Москва. 29 октября. Снижение рынка акций РФ утром в пятницу вслед за мировыми фондовыми площадками сдерживает подросшая нефть (Brent торгуется выше $84,5 за баррель); индекс Мосбиржи опустился ниже 4170 пунктов, в лидерах отката выступают бумаги "Русала".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4169,83 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1863,01 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 70,52 рубля (+0,32 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), Сбербанка (-1% и -1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам III квартала 2021 года получила 6,74 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 20,4% больше, чем в июле-сентябре 2020 года, говорится в сообщении биржи. Это чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", который базировался на прогнозах восьми инвестиционных компаний и банков. Согласно ему, чистая прибыль биржи по МСФО в третьем квартале выросла на 21,6%, до 6,8 млрд рублей.

За 9 месяцев чистая прибыль выросла на 12%, до 20,54 млрд рублей, следует из отчета компании.

"Мосбиржа" также обновила прогноз по операционным расходам на 2021 год: рост OPEX составит 18-21% против прогноза в августе в 13-20%, говорится в сообщении биржи.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу "нейтрально негативный": азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты. Нефть немного восстанавливает свои потери, но прогнозы на рост выше $90 за баррель Brent уже не кажутся актуальными. В Китае продолжают бороться с высокими ценами на уголь.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что давление на рынок акций РФ в конце недели оказало снижение нефти и металлов, а также эффект ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. При доходностях ОФЗ выше 8% годовых и ожиданиях их дальнейшего роста новые вложения в акции, тем более "покупка дивидендов", видятся все менее и менее интересными. Неудивительно, что началась фиксация прибыли.

В пятницу внешний фон вновь не радует: снижаются Европа и американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Немного подросла нефть, но этого недостаточно для уверенного разворота российского рынка акций вверх.

Поэтому индекс МосБиржи продолжит снижение, поддержка расположена чуть выше уровня 4050 пунктов. Недельное снижение нефти пока носит характер коррекции, поводом для которой стала не очень хорошая статистика по запасам нефти в США и ожидания возобновления переговоров Ирана и Евросоюза по ядерной сделке. Однако принципиально ситуация на рынке углеводородов не меняется: дефицит топлива в мире остается высоким, ОПЕК+ пока не планирует наращивать добычу сверх плана. Техническая картина по нефти может ухудшиться, если котировкам Brent удастся закрепиться ниже отметки $83,8 за баррель - при таком сценарии не исключен спуск в район $80 за баррель.

Лучше рынка в среднесрочной перспективе обещают быть бумаги золотодобытчиков, поскольку уход инвесторов от риска спровоцирует повышение спроса на золото. Пока же котировки золота не смогли закрепиться выше отметки $1800 за унцию, отмечает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, Сбербанк (MOEX: SBER) (359,5 рубля) накануне опубликовал неплохие финансовые результаты по МСФО за третий квартал. Сильная техническая поддержка у акций Сбербанка проходит на уровне 352 рубля по ранее пробитому вверх тренду и по горизонтальному уровню 340 рублей; сопротивления находятся на уровнях 390 и 418 пунктов. Открывать короткие позиции в этой акции рискованно, так как бизнес растущий. Текущая политика ЦБ РФ приведет к улучшению условий для заемщиков в Сбербанке.

Интересны для инвесторов акции "Интер РАО" (4,78 рубля), котировки которых движутся в рамках восходящего тренда, но уже подходят к верхней границе канала. В идеале их надо покупать на поддержке 4,65 рубля, где проходит нижняя граница, или по 4,8 рубля, где проходит ранее пробитый наверх понижательный тренд. Полтора года назад была принята новая стратегия компании, в соответствии с которой "Интер РАО" инвестирует в свое развитие значительные средства. Недавно стало известно, что объем экспортных поставок электроэнергии по итогам 2021 года может превысить 20 млрд кВт.ч. Рекордные объемы поставок приведут к рекордной прибыли (главным образом за счет поставки в страны Европы). Акции недооценены рынком, в течение ближайшего года котировки могут подняться до 6,55 рубля. Появление позитивных новостей по изменению дивидендной политики компании или по приобретению ей крупного актива - это вопрос недолгого времени.

В целом, на фоне данных о замедлении роста ВВП США в третьем квартале до 2% перспективы достижения нефтью марки Brent отметки $100 за баррель потускнели, считает Верников.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что поводом для слабости нефти на этой неделе стали заявления должностных лиц Ирана о том, что переговоры по ядерной сделке с США могут быть возобновлены в конце ноября. В случае успеха на переговорах Иран может освободить из-под санкций нефтегазовый экспорт и увеличить добычу вплоть до 1 млн б/с.

Тем не менее, иранская история еще далека от развязки, и новости стоит рассматривать, скорее, в позитивном ключе. Во-первых, ход переговоров будет зависеть от политических настроений в стране и вряд ли будет легким, учитывая позицию действующей власти. Во-вторых, даже в случае успеха не ясно, в каком состоянии находятся добывающие мощности Ирана. Вполне возможно, что их восстановление растянется на месяцы, что нивелирует негатив из-за возможного роста добычи.

Позитив состоит в том, что страны ОПЕК+ получили еще один аргумент в пользу сохранения статус-кво на заседании в начале ноября и отказа от более форсированного увеличения добычи. В четверг глава Минэнерго Алжира заявил о том, что альянсу не следует поднимать добычу в декабре сверх запланированных ранее 0,4 млн б/с, ссылаясь на высокие риски и неопределенность. Алжир - не самая влиятельная страна в ОПЕК+, но в данном случае это высказывание может четко отражать позицию большинства членов альянса.

При сохранении благоприятного фона рост нефти может продолжиться, вероятность дальнейшего движения также смещена вверх, считает Галактионов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев отмечает, что в конце недели мировые рынки находятся под слабым давлением. Фьючерсы на американские индексы корректируются вниз из-за слабых квартальных отчетов Amazon и Apple, которые вышли после закрытия основных торгов в США. Ключевые азиатские индексы просели на фоне падения цен поставщиков комплектующих запчастей для Apple и слабых экономических данных по Австралии. Цены на промышленные металлы сохраняют снижение, однако нефть Brent продолжает инерционный отскок вверх.

В США ожидается большой блок макростатистики, которые могут оказаться неплохими и поддержат рынки. Индекс МосБиржи попробует вернуться к уровню 4200 пунктов и в дальнейшем консолидироваться в диапазоне 4170-4220 в случае отсутствия шоков со стороны цен на нефть, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,7-1,4%, благодаря сильной корпоративной отчетности и несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США; обновил максимум индекс S&P 500 (+1%), поднявшись в район 4600 пунктов.

Экономика США в третьем квартале 2021 года выросла на 2% в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста на 2,7% после подъема на 6,7% во II квартале. Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Тем не менее эксперты полагают, что ослабление темпов экономического роста США будет временным, и в IV квартале, а также в следующем году подъем ускорится.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) из-за слабой отчетности Apple.

Выручка Apple за IV финквартал не оправдала ожиданий экспертов главным образом из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

ВВП Германии в III квартале вырос на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,5% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в пятницу пытаются продолжить рост, отмечавшийся вечером в четверг, поддержку оказывают ожидания дальнейшего падения глобальных запасов сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,6 за баррель (+0,3% и -0,3% в среду), декабрьская цена WTI - $83,08 за баррель (+0,3% и +0,2% накануне).

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось. К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Тем временем данные Wood Mackenzie, полученные от трейдеров, показывают, что запасы на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, за последнюю неделю сократились еще на 1,81 млн баррелей. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы в Кушинге упали до минимума с октября 2018 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+9,4%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,8%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,22 млрд рублей (из них 6,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,98 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").