Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $83-84/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация цены нефти марки Brent в диапазоне $83-84 за баррель на торгах в пятницу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на достаточно слабую статистику как от API, так и от Минэнерго США, цены на нефть марки Brent пока отыгрывают просадки. Это говорит о том, что ожидания по спросу на энергоносители все еще довольно сильные. Тем не менее импульс к обновлению пиков 2018 года сейчас слабее, чем в предыдущие недели, поэтому полагаем, что цены на нефть марки Brent в пятницу будут консолидироваться в диапазоне $83-84 за баррель", - отмечают эксперты ПСБ.

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