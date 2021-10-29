"Атон" снизил рейтинг акций Сбербанка до "нейтрально"

"Атон" понизил рейтинг акций Сбербанка с "выше рынка" до "нейтрально" в связи с тем, что потенциал роста до прогнозной цены от текущих котировок составляет всего 5%, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Представленные результаты за 3К21 по МСФО оказались несколько выше наших прогнозов и указывают на вероятность того, что Сбербанк может приблизиться к результату 1,2 трлн руб. по чистой прибыли за год. Исходя из данной величины, банк торгуется с мультипликаторами P/E 2021П/2022П 7.0x/7.0x и P/BV 2021П/2022П 1.5x/1.3x - то есть, по верхней границе диапазона исторического среднего 10-летнего уровня, вследствие чего акции банка уже не выглядят недооцененными. Сейчас уже очевидно, что годовые показатели банка в 2021 году будут высокими. Но остаются открытыми вопросы, какой будет динамика в следующем году и какие факторы будут способствовать росту доходов в условиях высокой ключевой ставки. Нам по-прежнему нравится долгосрочный инвестиционный кейс Сбербанка, возможно, мы пересмотрим рейтинг и целевую цену после "Дня инвестора" в середине декабря", - отмечают аналитики.

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