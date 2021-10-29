Рубль будет торговаться в диапазоне 70-71 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70-71 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

"28 октября российский рубль укреплялся к доллару и снижался к евро вслед за динамикой мировых валют на рынке Forex, - напоминает аналитик Денис Бадьянов. - Нефтяные котировки перешли к снижению на данных о росте запасов сырья и топлива в США по итогам прошлой недели, а также за счет новостей о возможном возврате Ирана к обсуждению условий ядерной сделки. По итогам торгов курс доллара составил 70,23 руб. (-41,0 коп.), курс евро - 82,07 руб. (+14,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 16,14 коп. и составила 75,56 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $83,52 за баррель (-1,25%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила $81,85 за баррель (-0,98%)".

Эксперт отмечает, что на открытии торгов в пятницу, 29 октября, рубль демонстрирует слабую динамику: на 8:00 МСК курс доллара составил 70,28 руб. (+8,0 коп.), курс евро - 82,06 руб. (+1,5 коп.). В течение дня рубль может торговаться в диапазоне 70-71 руб. в паре с долларом и на уровне 82-83 руб. в паре с европейской валютой, полагает Бадьянов.

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