Возможна стабилизация рынка ОФЗ в пятницу вблизи текущих уровней - ПСБ

Возможна стабилизация рынка рублевого госдолга в пятницу вблизи достигнутых уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 2-летних ОФЗ в четверг выросла до 8,37% (+24 б.п.), 10-летних - до 8,19% (+15 б.п.). Такое движение стало реакцией на данные по ускорению инфляции к 25 октября до 8,0% годовых. Конъюнктура глобальных рынков также способствовала продажам в сегменте рублевого госдолга. ОФЗ уже довольно сильно подешевели за последнюю неделю, поэтому в пятницу ожидаем стабилизации рынка вблизи достигнутых уровней", - отмечает эксперт банка.

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