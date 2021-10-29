Идея дня: Amazon и Apple подвергаются высокому риску из-за проблем с логистикой - "ВТБ Мои Инвестиции"

Amazon и Apple подвергаются высокому риску из-за проблем с логистикой, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Amazon.com Inc. отчитался о выручке и операционной прибыли ниже ожиданий на 1% и на 12% соответственно. Акции упали на 4%. Менеджмент дал прогноз выручки за IV квартал на 4% ниже консенсуса. Apple Inc. отчитался о росте выручки от продаж iPhone на 47% г/г, что оказалось на 10% ниже прогнозов. Компания не оправдала ожидания впервые за 15 кварталов. Акции упали на 3,5%. Инвесторам следует рассмотреть возможность сокращения позиции в акциях компаний, которые подвержены проблемам с цепочками поставок", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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