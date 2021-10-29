Вероятна сильная волатильность на рынке ОФЗ в пятницу - Sber CIB

Вероятна сильная волатильность на рынке рублевого госдолга в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Цены на нефть марки Brent, скорее всего, завершат текущую неделю около $84 за баррель, так как нет факторов для их значительного роста, отмечают в инвестбанке.

Спрос на доллар может повыситься перед выходными и в связи с конвертацией части дивидендов в валюту, в этих условиях рубль может ослабеть до 70,7 руб./$1 в пятницу, полагают аналитики.

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