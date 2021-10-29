Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность "Московской Биржи" и макростатистика:

- "Московская Биржа" представит финансовые результаты за 3К21;

- В России выйдут ежемесячные данные по обороту розничной торговли и социально-экономические показатели (19:00 МСК);

- В еврозоне будут представлены данные по ВВП и инфляции;

- В США выйдут отчёт по личным доходам и расходам, индекс PMI Чикаго, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и данные по действующим буровым установкам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.