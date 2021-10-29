Акции Интер РАО интересны для покупки - "Универ Капитал"

Акции "Интер РАО" - перспективный актив в электроэнергетическом секторе для терпеливых инвесторов, говорится в комментарии "Универ Капитала".

"Компания очень интересна для инвесторов - котировки двигаются в рамках повышательного тренда, но опасно покупать акцию в тот момент, когда котировки подходят к верхней границе повышательного канала. В идеале надо покупать на поддержке 4,65 руб., где проходит нижняя граница или по 4,8 руб., где проходит ранее пробитый наверх понижательный тренд. Полтора года назад была принята новая стратегия компании в соответствии с которой "Интер РАО" инвестирует в свое развитие значительные средства. Недавно стало известно, что объем экспортных поставок электроэнергии по итогам 2021 года может превысить 20 млрд кВт ч. Рекордные объемы поставок приведут к рекордной прибыли (главным образом за счет поставки в страны Европы), - пишет руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников. - Акции недооценены рынком, но есть один нюанс - акции электроэнергетического сектора для терпеливых инвесторов. Их котировки "ходят ступеньками". В течение ближайшего года жду котировки на 6,55 руб. Думаю что появление позитивных новостей по изменению дивидендной политики компании или по приобретению крупного актива - это вопрос недолгого времени".

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