Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу приостановят снижение и лягут в боковик

Москва. 29 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, приостановят снижение, и их динамика перейдет в рамки бокового диапазона на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности - несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США. Экономика США в третьем квартале 2021 года выросла на 2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали увеличения ВВП на уровне 2,7%.

Темпы экономического роста существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 6,7% в годовом выражении. Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе. Тем не менее эксперты полагают, что ослабление темпов экономического роста США будет временным и в четвертом квартале, а также в следующем году подъем ускорится.

Данные министерства труда США, также опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимального уровня за 19 месяцев. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 10 тыс. - до 281 тыс. человек. Данные показывают, что устойчивое восстановление американского рынка труда продолжается, спрос на рабочую силу остается высоким на фоне быстрого роста экономики, отмечают эксперты.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торговой сессии в пятницу меняются без единой динамики. Инвесторы следят за движением акций азиатских компаний-поставщиков для Apple. Американский технологический гигант опубликовал квартальную финотчетность, в соответствии с которой его выручка за четвертый финквартал не оправдала ожиданий экспертов главным образом из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Японский Nikkei 225 подрос по итогам торгов на 0,36%. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:00 МСК упал на 0,7%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1,3%.

В свою очередь цены нефть также не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $84,32 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,3% - до $84,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,7 за баррель, что всего на 0,13% ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов поднялась на 0,2% и составила $82,81 за баррель.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с. Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете. К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете. Ближайшее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,224 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,964 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение, отыгрывая как негативный внешний фон, в частности заметное падение нефтяных цен, так и итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, которые были выдержаны в более "жестких" тонах, чем ожидали аналитики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 октября снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 723,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,83%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,72%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,62%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,27%), "Россельхозбанк-20" (+0,26%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк разместил полностью выпуск годовых облигаций серии 002Р-15 на 10 млрд рублей по ставке в размере 8,06% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября. Объем выпуска ранее не раскрывался. Премаркетинга данного выпуска Альфа-банк не проводил.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") полностью разместило жилищные облигации серии БО-001P-11 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от "ДОМ.РФ" объемом 48 млрд 293,483 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,8% годовых. Дата погашения выпуска - 28 октября 2031 года.

Кроме того, "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил цену размещения выпуска облигаций серии БО-001P-12 на 1,857 млрд рублей на уровне 94,12% от номинала. Размещение начнется 29 октября. Выпуск гасится в августе 2031 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,5% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 17-19-го купонов облигаций серий БО-08 на уровне 8,3% годовых и ставку 17-20-го купонов бондов БО-10 на уровне 8,4% годовых. Оба выпуска сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 составляет 5 млрд рублей, серии БО-10 - равен 10 млрд рублей. Ставка текущего купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,2% годовых, купоны квартальные. По выпускам 11 ноября предстоит исполнение оферт.

ООО "Финконсалт" установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,97% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) установило ставку 17-19-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 9% годовых. Компания завершила размещение бондов серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2013 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Других выпусков компании в обращении нет.

ООО "О'Кей" (MOEX: OKEY) выставило оферту по приобретению бондов серии 001Р-02 на 29 ноября. Период предъявления бумаг к выкупу - с 10:00 МСК 11 ноября до 18:00 25 ноября. Цена приобретения - 100,3% от номинала. Количество приобретаемых бумаг - до 1,65 млн штук. Компания уже выставляла дополнительную оферту по согласованию с владельцами на 26 октября. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 18 по 22 октября 2021 года. Количество приобретаемых бумаг - до 5 млн штук. Этот выпуск на 5 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года по ставке квартального купона 9,35% годовых на 10 лет. По выпуску предусмотрена плановая оферта через 3 года - в апреле 2022 года.