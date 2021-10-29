Утренние прогнозы: возможен возврат индекса Мосбиржи выше 4200 пунктов

Индекс Мосбиржи может вернуться выше 4200 пунктов в начале сессии в пятницу, но в целом вероятны нейтральные торги в течение дня, считают аналитики.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон вновь не радует. Около четверти процента теряют американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы, правда, на 0,3% растет нефть, но величины этого подъема будет недостаточно для уверенного разворота российского рынка акций. Поэтому с утра индекс Мосбиржи отыграет рост Америки в четверг вечером, и с большой вероятностью возобновит снижение. Поддержка по индексу расположена чуть выше 4050 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4180-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4230 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятна консолидация индекса Мосбиржи у текущих уровней в течение торговой сессии в пятницу".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи попробует вернуться к уровню 4200 пунктов в начале торгов пятницы и в дальнейшем консолидироваться в диапазоне 4170-4220 в случае отсутствия "шоков" со стороны цен на нефть".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Вероятно, российский рынок акций попытается вернуться выше отметки 4200 пунктов по индексу Мосбиржи за счёт отскока в акциях нефтегазового сектора".