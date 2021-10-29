29 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: возможен возврат индекса Мосбиржи выше 4200 пунктов
Индекс Мосбиржи может вернуться выше 4200 пунктов в начале сессии в пятницу, но в целом вероятны нейтральные торги в течение дня, считают аналитики.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон вновь не радует. Около четверти процента теряют американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы, правда, на 0,3% растет нефть, но величины этого подъема будет недостаточно для уверенного разворота российского рынка акций. Поэтому с утра индекс Мосбиржи отыграет рост Америки в четверг вечером, и с большой вероятностью возобновит снижение. Поддержка по индексу расположена чуть выше 4050 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4180-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4230 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятна консолидация индекса Мосбиржи у текущих уровней в течение торговой сессии в пятницу".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи попробует вернуться к уровню 4200 пунктов в начале торгов пятницы и в дальнейшем консолидироваться в диапазоне 4170-4220 в случае отсутствия "шоков" со стороны цен на нефть".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Вероятно, российский рынок акций попытается вернуться выше отметки 4200 пунктов по индексу Мосбиржи за счёт отскока в акциях нефтегазового сектора".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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29 октября 2021 года 19:01
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29 октября 2021 года 18:46
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Аналитики SberCIB проанализировали индустрию полупроводниковых приборов, одного из главных бенефициаров цифровизации бизнес-процесcов и повседневной жизни, и отмечают, что в... читать дальше
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29 октября 2021 года 18:45
Москва. 29 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании приближающегося ноябрьского заседания ФРС США; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
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29 октября 2021 года 18:38
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"Zendesk Inc. продвигает платформу с функциями клиентской поддержки (service cloud) и облачного CRM-решения. Пользователям платформы предоставляется... читать дальше
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29 октября 2021 года 18:21
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29 октября 2021 года 18:07
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Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден.
Потенциал возможного роста котировок бумаг от текущих уровней составляет... читать дальше
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29 октября 2021 года 17:50
Возможно снижение индекса Мосбиржи до 4050-4080 пунктов в рамках текущей коррекционной волны, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
"Российский рынок акций вновь снижается. Если нефть пытается ликвидировать часть... читать дальше
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29 октября 2021 года 17:37
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Новый состав топ-10 глобальных акций: TotalEnergies, Amadeus IT Group,... читать дальше
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29 октября 2021 года 17:15
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" и рейтинг "на уровне рынка" для акций Merck & Co. с прогнозной ценой на уровне $93 за штуку на фоне позитивной оценки отчета эмитента за третий квартал 2021 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Результаты Merck за... читать дальше
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29 октября 2021 года 16:58
Котировки акций китайских компании NIO и XPeng обладают значительным потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов.
"Важнейший момент отчетности Tesla, вышедшей на прошлой неделе, заключается в том, что компания отмечает... читать дальше
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29 октября 2021 года 16:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $84 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $73,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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29 октября 2021 года 16:21
Возможно закрепление котировок бумаг "РусАла" в диапазоне 70-75 рублей за штуку к концу текущего года, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
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29 октября 2021 года 16:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7010 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 дней. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,38%, стоп-приказ: 7340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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29 октября 2021 года 15:46
Москва. 29 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в результате фиксации прибыли в последний день месяца после существенного роста в предыдущие дни, вызванного пиком налогового периода октября и ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. читать дальше
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29 октября 2021 года 15:40
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"Мы временно отзываем наш рейтинг и оценку акций Tesla для пересмотра. За последнюю неделю котировки бумаг компании выросли на 20% на позитивном настрое со... читать дальше
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