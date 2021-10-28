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28 октября 2021 года 19:37

Рубль вечером продолжает повышаться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 28 октября. Доллар продолжает дешеветь, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером вслед за их движением на глобальном рынке, рубль лишь немного подрастает к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 70,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,07 руб./EUR1, подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,14 копейки - до 75,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на рынке Forex. Доллар активно дешевеет к большинству мировых валют после выхода слабых данных по ВВП США. Темпы экономического роста в США в третьем квартале существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 6,7% в годовом выражении.

Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Тем не менее, эксперты полагают, что ослабление темпов экономического роста США будет временным, и в четвертом квартале, а также в следующем году подъем ускорится.

Экономика США в третьем квартале 2021 года увеличилась на 2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 2,7%.

Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ сохранил также объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,85 трлн евро. Банк намерен продолжить реализацию PEPP по крайней мере до конца марта 2022 года.

Период высокой инфляции в еврозоне продлится дольше, чем ожидалось, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Глава ЕЦБ отметила, что инфляционное давление должно ослабнуть в течение 2022 года.

"Инфляция растет, главным образом, из-за подъема цен на энергоресурсы, но также поскольку восстановление спроса превосходит ограниченное предложение. Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в среднесрочной перспективе, а затем ее замедления в течение следующего года", - сказала Лагард.

Глава ЕЦБ сказала, что экономика еврозоны продолжает активно восстанавливаться, однако интенсивность восстановления в некоторой степени ослабла. При этом она отметила сохранение уверенности потребителей в экономике и высокие темпы расходов.

Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров 7,4-7,9%. Банк России, как всегда, всесторонне оценит текущие темпы роста цен на декабрьском заседании по ставке на основе всей информации, которая поступит к дате заседания совета директоров. Совет директоров допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - прокомментировали "Интерфаксу" в ЦБ недельные данные по инфляции.

Инфляция в России с 19 по 25 октября, по данным Росстата, ускорилась до 0,28% с 0,26% с 12 по 18 октября и 0,22% с 5 по 11 октября.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция на 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,79% на 18 октября, 7,64% на 11 октября, 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была выше 7,9% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%).

Банк России в минувшую пятницу повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%, прогноз на 2022 год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

В среду директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России, скорее всего, будет находиться ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 7,4-7,9%.

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение в ходе торгов в четверг, но остаются под давлением.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $83,52 за баррель, что на 1,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,85 за баррель, что на 0,98% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на котировки в том числе оказали данные о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе, а также новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тыс. баррелей.

Замглавы иранского МИД Али Багери в среду сообщил, что Тегеран согласился возобновить переговоры об иранской ядерной программе до конца ноября. "Мы согласились начать переговоры до конца ноября", - приводят западные СМИ слова Багери после его встречи с координатором от ЕС по СВПД Энрике Морой в Брюсселе.

Министр указал, что точная дата возобновления переговоров будет объявлена на следующей неделе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, пятничное решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 75 б.п. послужило в предыдущие дни хорошим триггером для роста национальной валюты, на фоне высоких цен на энергоносители позволив увидеть в рублевых парах уровни середины 2020 года. "В среду, после периода полноценного ралли в рубле, наметится первый отскок. Доллар США за одну торговую сессию отыграл почти 1,5 рубля, евро - 1,8 рубля. Текущие диапазоны 70-70,5 руб./$1 и 81,5-82 руб./EUR1 могут быть с легкостью пробиты, учитывая наблюдаемый рост волатильности валютного рынка. С одной стороны, продолжение игроками рынка спекулятивной игры "по тренду" с одновременным увеличением сделок carry trade могут еще дальше укрепить рубль. С другой, объявленный локдаун в Москве - ключевом экономическом центре страны, а также начавшаяся коррекция в ценах на газ и нефть, могут способствовать быстрому развитию обратного движения рубля. Вечером в четверг в моменте доллар США снижается к рублю, евро, напротив, незначительно плюсует по итогам заседания ЕЦБ и публикации слабых данных из США. Инвесторы положительно оценивают комментарии главы ЕЦБ, сводящиеся к тому, что, несмотря на рост цен на энергоносители, еврозона продолжает восстановление", - говорит Капитанов.

"После неудачного открытия рублю в течение дня удалось стабилизировать ситуацию и вернуться в плюс. Так, в утренние часы американская валюта поднималась выше 70,7 руб., обновив недельный максимум, однако уже во второй половине дня корректировалась ниже 70,1 руб. Утреннее давление на рубль было спровоцировано падением цен на нефть (преимущественно после вышедших накануне данных об увеличении коммерческих запасов в США) и уходом от риска на глобальных рынках. (. . .) Отметим, что если итоги заседания ЕЦБ внесли лишь минимальные коррективы в ситуацию на валютных рынках, то слабые предварительные данные по ВВП США заметно ухудшили глобальные позиции доллара. Так, в течение последующих часов после выхода данных индекс USD скорректировался ниже уровня 93,4 пункта (хотя еще в середине дня индекс был близок к 94 пунктам), а пара "евро-доллар" поднялась до уровня 1,168, обновив максимум с конца сентября", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 октября на 71,03 копейки, до 70,5207 руб./$1, и увеличил курс евро на 81,04 копейки, до 81,8393 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 41,14 копейки по отношению к среде и составил 70,429 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 23,29 копейки и составил 70,409 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 716,021 млн, из которых $898,799 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 817,222 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 59,27 копейки, до 81,7618 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 40,39 копейки и составил 81,7494 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR769,115 млн, из которых EUR209,907 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR559,208 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п., снизившись до отметки 8,61% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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