Рынок акций РФ опустился ниже 4200п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью и на укреплении рубля

Москва. 28 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью (Brent не удержала отметку $84 за баррель), индекс Мосбиржи откатился ниже 4200 пунктов на фоне укрепления рубля, хотя индикатор сумел отыграть часть дневных потерь на фоне роста индексов в США.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4189,66 пункта (-0,9%, днем индекс опускался ниже 4160 пунктов - минимум за 3 недели), индекс РТС - 1880,37 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар упал до 70,21 рубля (-0,44 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,3%), Сбербанка (-2,6% и -2,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 348,3 млрд руб. с 271,4 млрд руб. годом ранее, что оказалось выше прогнозов. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 978 млрд руб. с 558,6 млрд руб. годом ранее.

Правительство РФ одобрило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы, соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении алюминия - 15%, но не менее $254 за тонну. Пошлина на первичный алюминий осталась неизменной.

Решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках, уточнила пресс-служба правительства. С инициативой отменить пошлины на сплавы обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы. На сплавы, которые относятся к продукции с добавленной стоимостью, приходится около 52% продаж "Русала" - компания производит около 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из них 2,8 млн тонн экспортирует.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за девять месяцев 2021 г. выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,88 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка прибавила 7,5% и достигла 145,83 млрд руб.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "Московской биржи" (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%).

"Полюс" в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота, сообщила компания. Это примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, хотя на 15% больше результата II квартала текущего. Выручка "Полюса" в III квартале составила $1,383 млрд, что на 4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, но на 12% больше, чем в апреле-июне текущего. Чистый долг золотодобытчика за квартал сократился на 18%, до $1,95 млрд.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи на негативном внешнем фоне обновил 3-недельный минимум, а индекс РТС - недельный. Затем произошел отскок благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.

Негативом для рисковых активов по-прежнему выступает угроза более быстрого ужесточения монетарной политики ключевыми центробанками. Правда, эти опасения несколько ослабли благодаря существенной коррекции сильно подорожавших цен на сырье.

Нефть остается слабой, хотя вечером в четверг котировки отыграли часть снижения, Brent торгуется чуть ниже $84 за баррель. Кроме негативных данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти, давление на цены оказывает информация о возможном возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке, что может завершиться снятием с Ирана санкций, в том числе запрета на экспорт нефти.

Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 4163 и 1865 пунктов соответственно. Их пробой способен привести к ускорению нисходящего движения, даже если внешний фон лишь умеренно ухудшится, считает эксперт.

Как отмечает главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян, вышедшая в США статистика по ВВП разочаровала - прирост в III квартале составил всего лишь 2% (ожидали +2,7%) вследствие резкого замедления роста реального частного потребления (+1,6%) и инвестиций (+1,8%). При этом прирост базовой инфляции (Core PCE prices) составил 4,5%. А данные по безработице показали дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда - общее количество безработных сократилось до 2,243 млн человек, минимума за последние 19 месяцев. Рынок акций США отреагировал ростом - видимо, инвесторы посчитали, что низкие значения роста ВВП поспособствуют сдержанности ФРС США в плане сворачивания мягкой кредитно-денежной политики. Хотя, чем ниже будут темпы экономического роста и чем выше инфляция, тем сильнее будет разгораться дискуссия по поводу стагфляции.

Что касается заседания ЕЦБ, то оно не преподнесло никаких сюрпризов, несмотря на растущую инфляцию (пока 1,5%) - процентные ставки и программа выкупа остались неизменными.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешнюю ситуацию нельзя назвать однозначно негативной, но у российского рынка оказался свой повод для пессимизма: инфляция в РФ к 25 октября ускорилась до 7,97% годовых, что предполагает дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. При более высоких ставках рынок будет вынужден соотносить перспективы акций с доходностью облигаций. Впрочем, из внешнего негатива можно выделить нефть, которая после восьми недель роста готова скорректироваться к более низким уровням. Снижаются цены на газ и уголь, что также сократит востребованность нефти в качестве топливной альтернативы.

Промышленные металлы в четверг восстанавливали позиции после распродаж в предыдущие дни. Нефть подешевела, реагируя на рост запасов в США, а также на снижение цен угля и газа в Китае и Европе. Дополнительным негативом для нефти стали новости по коронавирусу: в Пекине число случаев заражения достигло максимума за 8 месяцев. В России объявлены нерабочие дни вплоть до 7 ноября. Также ухудшается ситуация в Восточной Европе.

ВВП США в III квартале замедлил рост больше ожиданий, но лучше прогнозов оказались недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. После выхода статистики фондовые индексы в США растут, подогреваемые также сильными отчётами корпораций.

Как отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по российскому рынку Алексей Павлов, по итогам 9 месяцев Сбербанк заработал почти 1 трлн руб. чистой прибыли, так что итоговый результат по году, видимо, будет более 1,2 трлн руб. Это предполагает дивиденд в размере 26,6 руб. на акцию каждого типа. При этом в III квартале Сбербанк получил существенную разовую прибавку к прибыли в размере 65 млрд руб. от прекращенной деятельности в связи с продажей группы "Евроцемент". В противном случае с точки зрения прибыли прошедший квартал оказался бы самым слабым в текущем году из-за резкого роста операционных расходов группы, связанных в том числе с пересмотром заработной платы сотрудников. "Нефинансовый" бизнес Сбера по-прежнему генерирует значительные убытки даже на уровне EBITDA, несмотря на впечатляющий рост оборотов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, просевшая нефть ожидаемо утянула вниз российские нефтяные акции.

Нефть долгое время оставалась лучше других сырьевых ресурсов благодаря дефициту топлива в мире. Текущая волна снижения во многом обусловлена негативными данными по запасам в США, но принципиально ситуацию в мире это не изменило. К тому же рынок ждет, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение оставить добычу в рамках предыдущих договоренностей, то есть увеличить ее всего на 400 тыс. б/с, так что особых поводов для продолжения снижения нефти нет.

Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. В четверг золото подросло и пытается закрепиться выше $1800 за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено на $30 выше. Из акций сектора более перспективно выглядят Petropavlovsk (MOEX: POGR) и Polymetal, которые отстали от роста ПАО "Полюс".

В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%), в Европе нет единой динамики (индексы DAX, FTSE теряют по 0,1%, CAC 40 подрос на 0,8%), "плюсуют" Штаты (основные индексы растут на 0,5-1,2%, S&P 500 обновил максимум и нацелился на 4600 пунктов).

Банк Японии по итогам октябрьского заседания решил сохранить ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) неизменными, но понизил прогноз роста экономики на 2021 фингод, сославшись на влияние коронавирусной инфекции на потребление услуг, а также снижение объемов экспорта и промпроизводства из-за проблем в цепочках поставок. Регулятор ДКП теперь ожидает, что ВВП в 2021 фингоду, который закончится 31 марта 2022 года, вырастет на 3,4% против озвученных в июле 3,8%. На 2022 фингод банк повысил прогноз роста экономики до 2,9% с 2,7%, объяснив повышение растущими темпами вакцинации.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре поднялся до 118,6 пункта при прогнозах снижения до 116,7-117,1 пункта с сентябрьских 117,8 пункта.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо не стал менять все ключевые ставки и сохранил объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,85 трлн евро. Банк намерен продолжить реализацию PEPP по крайней мере до конца марта 2022 года.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции заявила в четверг, что экономика еврозоны продолжает активно восстанавливаться, а период высокой инфляции в еврозоне, подогретой подъемом цен на энергоресурсы, продлится дольше, чем ожидалось. При этом глава ЕЦБ отметила, что инфляционное давление должно ослабнуть в течение 2022 года.

В США рост ВВП в третьем квартале 2021 года составил 2% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,7%. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 6,7%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 281 тыс., эксперты ожидали 287,5 тыс.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг замедлили снижение, вызванное ранее статистикой Минэнерго США о росте запасов нефти и новостями, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,7 за баррель (-1% и -2,1% в среду), декабрьская цена WTI - $81,96 за баррель (-0,9% и -2,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей (прогнозы варьировались от снижения на 0,1 млн до роста на 2 млн). Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-34,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-18,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-12%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-10,5% и -9,7% "префы"), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8,9%), акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-6,8%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,2%).

Выручка VK (ранее Mail.ru (MOEX: MAIL)) (-2,6% ГДР) по итогам III квартала 2021 года выросла на 19% год к году и составила 30,42 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. Показатель EBITDA VK в отчетном периоде вырос на 28% - до 8,43 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 27,7% против 25,7% годом ранее. Выручка оказалась чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как EBITDA и рентабельность по этому показателю превзошли прогнозы аналитиков.

Чистая розничная выручка ритейлера "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-0,9%) в III квартале 2021 года увеличилась на 10,1% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 43,451 млрд рублей.

"Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-0,4%) в январе-сентябре получили почти 2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка 590 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%) по РСБУ за девять месяцев 2021 г. выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,11 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка прибавила 15,3% и составила 67,26 млрд руб.

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+22,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,3%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,9%).

Подросли акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,3%) после утреннего снижения. Два человека пострадали из-за выброса аммиака на заводе по производству удобрений в Череповце (Вологодская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Последствия выброса аммиака на заводе "ФосАгро" в Череповце устранены, предприятие продолжает работу, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+0,2%) по МСФО за девять месяцев 2021 г. снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,45 млрд руб., сообщила компания. EBITDA упала на 23% (до 5,61 млрд руб.), рост выручки за отчетный период составил 10% (до 35,15 млрд руб.).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 130,56 млрд рублей (из них 29,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,73 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,51 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").