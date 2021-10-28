Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли на фоне стабилизации ситуации в секторе UST

Москва. 28 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли на фоне стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 27 октября на 2 базисных пункта, составив 115,99% от номинала, что соответствует доходности 1,485% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 3,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,695% от номинала (доходность снизилась также на 1,5 базисного пункта - до 0,64% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день, составив 84,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 22 базисных пункта - до 135,92% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,51% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 2 базисных пункта - до 129,98% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 3,55% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 112,35% от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 107,49% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 пункта - до 0,84% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 127,58% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,595% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 10 базисных пунктов, подорожав до 110,98% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,17% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продолжили плавно подрастать в цене на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов, что позитивно сказалось на динамике суверенных облигаций большинства emerging markets. Активность торгов была на среднем уровне, поскольку, с одной стороны, были участники рынка, желающие воспользоваться ростом для фиксации прибыли, но с другой стороны, на рынке были и покупатели. При этом покупки фиксировались не только в суверенных бумагах России, но и в корпоративном секторе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.