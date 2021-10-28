Инвестбанк Синара начал анализ Сбербанка и ВТБ c рекомендацией "покупать" и TCS Group с рекомендацией "держать" для их бумаг

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Сбербанка, ВТБ и TCS Group, сообщается в обзоре старшего аналитика Ольги Найденовой.

Рекомендация для акций Сбербанка и ВТБ была дана "покупать" (прогнозная стоимость составляет 470 и 0,08 рублей за штуку соответственно), а для бумаг TCS Group - "держать" (прогнозная стоимость составляет 8600 рублей за штуку).

"Несмотря на рост котировок в последнее время и даже с учетом того, что период максимального восстановления прибылей после снятия большинства коронавирусных ограничений уже завершен, мы по-прежнему видим потенциал роста крупных российских банков. На руку им играет восстановление экономики и развитие экосистем. Банки отчитываются о рекордных прибылях, демонстрируя способность обращать себе на пользу положение главных финансовых посредников. Крупные банки выигрывают в результате консолидации рынка и вкладывают средства в свои экосистемы, чтобы еще сильнее привязать к себе клиентов. Хотя 2022 год обещает менее радужные перспективы и замедление роста портфеля кредитов до 12% в розничном сегменте и до 7% в корпоративном, при умеренном снижении чистой процентной маржи (ЧПМ) крупные банки, по нашему мнению, вполне представляют, как сохранить высокие показатели рентабельности и расти лучше рынка в целом, эффективно используя свои конкурентные преимущества", - говорится в обзоре.

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