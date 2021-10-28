ПСБ повысил прогнозную цену бумаг Магнита до 7650 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную цену бумаг "Магнита" до 7650 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Мы позитивно оцениваем отчетность "Магнита" по МСФО за третий квартал 2021 года. Несмотря на присоединение "Дикси", компания не потеряла в рентабельности, а выручка и доля на рынке только увеличились. Рост LfL-продаж "Магнита" оказался самым внушительным среди ритейлеров. Как мы и ожидали, мелкоформатные магазины показывают более высокий темп роста выручки, и ритейлер делает акцент на их развитии. По мере встраивания "Дикси" в бизнес-модель "Магнита" можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта. В связи со всем вышеизложенным мы поднимаем целевой ориентир по акциям "Магнита" до 7650 руб., потенциал роста составляет 16%", - указывает эксперт ПСБ Людмила Теличко.

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