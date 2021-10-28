Рубль днем возобновил небольшое укрепление к доллару и евро из-за последних налоговых выплат месяца

Москва. 28 октября. Доллар и евро умеренно понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под перечисление в бюджет последних налогов месяца и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Курс доллара США составил 70,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,73 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,2 копейки - до 75,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 октября на 71,03 копейки, до 70,5207 руб./$1, и увеличил курс евро на 81,04 копейки, до 81,8393 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты октября. В четверг, 28 октября, компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль. Поддержку рублю также оказывают ожидания дальнейшего ужесточения ДКП Банка России и более активное использование игроками стратегии carry trade.

Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров 7,4-7,9%. Банк России, как всегда, всесторонне оценит текущие темпы роста цен на декабрьском заседании по ставке на основе всей информации, которая поступит к дате заседания совета директоров. Совет директоров допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - прокомментировали "Интерфаксу" в ЦБ недельные данные по инфляции.

Инфляция в России с 19 по 25 октября, по данным Росстата, ускорилась до 0,28% с 0,26% с 12 по 18 октября и 0,22% с 5 по 11 октября.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция на 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,79% на 18 октября, 7,64% на 11 октября, 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была выше 7,9% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%).

Банк России в минувшую пятницу повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%, прогноз на 2022 год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

Ранее в среду директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России, скорее всего, будет находиться ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 7,4-7,9%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ сохранил объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,85 трлн евро. Банк намерен продолжить реализацию PEPP по крайней мере до конца марта 2022 года.

Пресс-конференция главы Европейского центрального банка К.Лагард по итогам ежемесячного заседания начнется в 15:30 МСК.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $83,13 за баррель, что на 1,71% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,17 за баррель, что на 1,8% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тыс. баррелей.

Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch.

"Несмотря на ухудшение глобального аппетита к риску и коррекцию цен на нефть, позиции рубля остаются достаточно устойчивыми. Фактором поддержки остается ужесточение процентной политики ЦБ. После вышедших накануне данных по инфляции вблизи 8% существенно повышается вероятность расширения шага повышения ключевой ставки на заседании в декабре до 100 б.п. Отметим, что на развивающихся рынках наблюдается схожая ситуация и реакция регуляторов, что может дополнительно способствовать жестким действиям со стороны российского ЦБ. Так, центробанк Бразилии поднял ставку сразу на 150 б.п. (до 7,75%), реагируя на резкий всплеск инфляции до двузначных отметок", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Недельные данные по инфляции определенно не добавляют позитива, более того, вероятно, рост цен останется сильным и в ближайшие недели - пока сигналов о возможном замедлении роста цен нет, а как отмечал Банк России, ужесточение коронавирусных ограничений может усилить ценовое давление. В таких условиях ЦБ РФ может продолжить повышать ставку более широким шагом. Мы ожидаем, что ставка в декабре может быть повышена на 50 б.п., но ключевым моментом будут данные по инфляционным ожиданиям. Если они не покажут существенного снижения, то Банк России может повысить ставку и сильнее. Пока на фоне роста цен на особо значимые для потребителей товары снижение инфляционных ожиданий выглядит маловероятным, и мы видим довольно высокую вероятность повышения ставки ЦБ на 75-100 б.п. на следующем заседании", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п., снизившись до отметки 8,61% годовых.