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28 октября 2021 года 16:00

"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Teva

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную цену акций Teva Pharmaceutical Industries Ltd. на уровне $10 за штуку и рекомендацию "держать" с рейтингом "на уровне рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Teva за третий квартал 2021 года оказался хуже ожиданий инвесторов и оценивается нами нейтрально. Компания не проявляет признаков возобновления устойчивого роста доходов", - отмечает эксперт Илья Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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