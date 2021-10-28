"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike с целью $334,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $334,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $262,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

CrowdStrike в своих технологиях активно развивает искусственный интеллект, позволяющий выявить и устранить киберугрозу до начала ее активности, отмечают эксперты инвесткомпании. Крупнейшими клиентами компании являются Credit Suisse Goldman Sachs, Sony, Mercedes-AMG, ЦРУ и другие военные подразделения США. Также недавно компания объявила о возможном сотрудничестве с Amazon в рамках Amazon Web Services - контракт обеспечит CrowdStrike стабильный денежный поток на три-четыре года вперед.

"С технической точи зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда и сейчас находится вблизи к ключевым уровням поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $334,5. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $262,5 риск на портфель составит 0,6%", - указывают аналитики "Финама".

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