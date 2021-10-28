Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4550-4600п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4550-4600 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"S&P 500 с первого раза не удалось преодолеть отметку в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI находится вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала и может повторить попытку пробить вверх уровень 4600. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на отметке 4450 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что в четверг ведущие мировые индексы торгуются разнонаправленно. Данные о динамике заказов на товары длительного пользования за сентябрь, вышедшие накануне, впервые с апреля зафиксировали снижение, составившее 0,4% м/м. Впрочем, прогноз предполагал падение показателя на 1,1%.

Негативная статистика от Минэнерго США обусловила обвал нефтяных котировок. Цена на WTI упала на 2,35%, Brent подешевела на 2,1%. Коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 4,3 млн баррелей, объем продаж нефтепродуктов упал на 2 млн баррелей в сутки, напоминает Пигарев.

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