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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers с прогнозной ценой $79,94
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28 октября 2021 года 14:21
"Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers с прогнозной ценой $79,94
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с прогнозной ценой $79,94 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за III квартал. По итогам квартала выручка выросла на 10,2% г/г и составила $11,62 млрд, превысив наши ожидания на $100 млн. Чистая прибыль компании составила $1,50 млрд, снизившись на 26,7% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,00 и на 8 центов превзошла наши прогнозы", - пишет аналитик Зарина Саидова. "Компания уточнила свой прогноз по скорректированной прибыли на акцию с диапазона $7,35 - 7,55 до $7,40 - 7,55. Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с целевой ценой $79,94 и потенциалом роста 41,5% от текущих отметок. После рассмотрения отчетности за третий квартал мы считаем целесообразным сохранить рекомендацию "покупать" и целевую цену на уровне $79,94", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-BRISTOL/MYERS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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