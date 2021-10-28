Возможно укрепление рубля до 71 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно укрепление рубля до 71 руб./$1 в пятницу, когда налоговый период окончательно завершится, а инвесторы могут проявить пониженный спрос на риск перед богатой событиями следующей неделей, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в среду существенно вырос после достижения минимумов накануне - по итогам среды он увеличился на 1,6% до 70,64 руб./$1, показав худший результат из валют EM. Поддержка налогового фактора постепенно ослабевает, а снижение нефтяных цен в среду дополнительно усиливало негатив вокруг российских активов. В четверг курс USD/RUB снижается на 0,2% и находится около 70,42 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В четверг налоговый период продолжит поддерживать рубль, в связи с чем рост курса USD/RUB до 71 руб./$1 все еще видится маловероятным. Тем не менее, не исключаем такого сценария в пятницу, когда налоговый период окончательно завершится, а инвесторы могут проявить пониженный спрос на риск перед богатой событиями следующей неделей", - пишут аналитики банка.

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