"Финам" рекомендует покупать акции РусАла с целью 100 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 100 руб. за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"27 октября "РусАл" представил операционные показатели за III квартал и 9 месяцев 2021г. На наш взгляд, производственная отчетность нейтральна для компании. Однако после публикации акции "РУСАЛа" упали в Гонконге и в Москве более чем на 3%. Отчасти это объяснимо падением котировок алюминия в Шанхае и Лондоне: белый металл теряет около 4%, опускаясь до 2700 за тонну. Акции одного из крупнейших производителей, конечно, реагируют на такую динамику. Инвесторам в отчете не понравилось падение продаж алюминия кв/кв на 11,8% (с 1038 тыс. т до 915 тыс. т), в результате чего компания не в полной мере смогла воспользоваться благоприятной конъюнктурой", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Выручка "РусАла" от продаж алюминия по результатам 9 месяцев 2021г должна составить порядка 7 млрд, что более чем на треть выше 9М 2020г, полагает эксперт. По итогам года Калачев ожидает выручку в районе $12 млрд, показатель порядка $2,3 млрд, а прибыль, с учетом доходов от владения пакетом акций "Норникеля", в пределах $3,4 млрд.

"Цены на промышленные металлы падают сегодня под впечатлением от того эффекта, который произвели на рынок каменного угля действия китайских властей по упорядочению отрасли и снятию биржевого ажиотажа, - отмечает стратег "Финама". - Однако более долгосрочная эффективность административных мер пока вызывает сомнения. Ими можно сбить спекулятивный ажиотаж, но можно ли снять проблему дефицита - пока вопрос. "РусАл" остается крупнейшим поставщиком "чистого" алюминия, производимого преимущественно с использованием энергии от гидроэлектростанций, что дает ему определенные преимущества на рынке. Если до конца года на результаты "РусАла" давят экспортные пошлины, то в следующем году этого фактора не будет, а под повышение ставок НДПИ, намеченное на следующий год, "РусАл" пока не попал".

Аналитик инвесткомпании сохраняет позитивное отношение к акциям "РусАла" и рекомендацию "покупать" с целевой ценой в районе 100 руб. Драйверами выступают все еще достаточно высокие цены на алюминий, ожидаемые сильные финансовые результаты года, вероятность возобновления дивидендной политики, а также скорое включение акций компании в состав индекса MSCI Russia, что, по мнению Калачева, будет способствовать покупкам со стороны институциональных инвесторов.

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