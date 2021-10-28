ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с целью 5,638 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 5,638 руб., позитивно оценивая рост операционных показателей компании за 9 месяцев 2021г, говорится в обзоре банка.

"Интер РАО" в январе-сентябре 2021г увеличила производство электроэнергии на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86,47 млрд кВт.ч, сообщила компания. Коэффициент использования установленной мощности компании (КИУМ) вырос с 38% до 42,9%. Увеличение выработки связано с восстановлением потребления в условиях роста деловой активности в экономике, более сильных температурных колебаний в течение года, а также высокой потребности на экспортных рынках в условиях глобального энергокризиса. Рост операционных показателей создает базу для сильной финансовой отчетности. Рекомендуем покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 5,638 руб.", - отмечают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.