Оснований для роста доходности длинных ОФЗ существенно выше 8% в настоящее время нет - Уралсиб

Веских оснований для подъема доходности длинных ОФЗ существенно выше 8% годовых в настоящее время нет, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

"Ситуация на рынке ОФЗ в среду существенно изменилась, рынок сделал попытку отыграть потери, дальний участок суверенной кривой закрылся уверенным ростом. В итоге доходность большинства длинных выпусков опустилась ниже 8%. А вот на среднем участке доходности по-прежнему остаются выше отметки 8,1%. Таким образом, инвертированность суверенной кривой лишь усилилась, отрицательный спред сейчас фиксируется и на участке 2-10 лет. Такую ситуацию мы считаем вполне объяснимой и пока не видим веских оснований, чтобы доходности длинных ОФЗ уходили существенно выше 8%. Более же короткие выпуски остаются крайне чувствительными к ожиданиям относительно динамики ключевой ставки, - пишет эксперт корпорации. - Опубликованные в среду данные по недельной инфляции не принесли никакого облегчения, годовой рост цен вплотную приблизился к 8%, это уже выше верхней границы прогнозного диапазона ЦБ на конец текущего года. Такая статистика способна вызвать в четверг новую волну снижения котировок на ближнем участке суверенной кривой".

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