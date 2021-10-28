"Атон" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "выше рынка" и повышает целевую цену до 0,065 руб. за акцию на период до конца 2022г, что предполагает потенциал роста 18% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ВТБ отчитался об очередном успешном квартале, но результаты в рамках консенсус-прогноза. Банк подтвердил намерение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям, при этом дивидендная доходность, по нашим оценкам, составит примерно 12%. Исходя из представленной отчетности и обновленного прогноза на текущий год, ВТБ торгуется с мультипликаторами P/E 2021-2022П (скорректированными на привилегированные акции) 3.2x/2.6x и скорректированными мультипликаторами P/TBV 2021-2022П 0.77/0.65x. С учетом последних финансовых результатов и достижения нашей текущей целевой цены к концу этого года, мы пересмотрели нашу целевую цену до 0,065 руб. за акцию на период до конца 2022г, что предполагает потенциал роста 18%, и подтверждаем рейтинг "выше рынка". Мы считаем, что с приближением нового дивидендного сезона можно ожидать более пристального внимания инвесторов к ВТБ", - пишут аналитики "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.