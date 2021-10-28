ПСБ рекомендует покупать акции "Полюса" с целью 18634 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции ПАО "Полюса" с целевой ценой 18634 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка.

"Производство золота за III квартал 2021г составило 770 тыс. унц. (+15% кв/кв), в сравнении с III кв. 2020г объём добычи золота практически не изменился, - указывают аналитики банка. - За 9 мес. 2021г компания произвела 2033 тыс. унц. (-1% г/г). Реализация за прошедший квартал увеличилась до 776 тыс. унц. (+14 кв/кв и +1% г/г). За 9 мес. 2021г продажи составили 2024 тыс. унц. (+2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы позитивно оцениваем представленные операционные результаты "Полюса". Производство золота в III квартале увеличилось на фоне роста добычи на большинстве действующих активов, а также вследствие увеличения коэффициента извлечения. Компания сохранила прогноз по добыче - около 2,7 млн унций за 2021г. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 18634 руб.".

Отдельно эксперты отмечают, что "Полюс" продвинулся в реализации проекта "Сухой Лог" - крупнейшем неосвоенном месторождении золота в мире.

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих компаний в мире.

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