Рынок акций РФ утром просел ниже 4200п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью и укреплением рубля, лидирует в откате Русал

Москва. 28 октября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры (снижается Азия и Европа) и дешевеющей нефти (Brent опустилась ниже $84 за баррель); индекс Мосбиржи откатился ниже 4200 пунктов на фоне укрепления рубля, в лидерах отката выступают акции "Русала".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4195,18 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1873,44 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар просел до 70,53 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), Сбербанка (-1% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 348,3 млрд руб. с 271,4 млрд руб. годом ранее, что оказалось выше прогнозов. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 978 млрд руб. с 558,6 млрд руб. годом ранее.

Правительство РФ одобрило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы, соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении алюминия - 15%, но не менее $254 за тонну. Пошлина на первичный алюминий осталась неизменной.

Решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках, уточнила пресс-служба правительства. С инициативой отменить пошлины на сплавы обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы. На сплавы, которые относятся к продукции с добавленной стоимостью, приходится около 52% продаж "Русала" - компания производит около 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из них 2,8 млн тонн экспортирует.

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

"Полюс" в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота, сообщила компания. Это примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, хотя на 15% больше результата II квартала текущего. Выручка "Полюса" в III квартале составила $1,383 млрд, что на 4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, но на 12% больше, чем в апреле-июне текущего. Чистый долг золотодобытчика за квартал сократился на 18%, до $1,95 млрд.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как противоречивый: нефть дешевеет, но промышленные металлы готовы скорректировать падение предыдущих дней, что поддержит бумаги металлургов.

Азиатские рынки преимущественно снизились, инвесторов беспокоит факт возможной эскалации торговых отношений КНР и США на фоне демарша против China Telecom (SPB: CHA).

Германия днем может сообщить о снижении безработицы в октябре до 5,4% с 5,5% в сентябре. В еврозоне выйдет отчет по оценке делового и потребительского доверия, индексы делового климата и экономических ожиданий. Европейский центральный банк примет решение по денежной политике. Вероятно, будет объявлено о сокращении покупки активов. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также оценка ВВП за III квартал, статистика незавершенных сделок на рынке недвижимости.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, американская экономика в III квартале, вероятно, росла самыми медленными более чем за год темпами, поскольку вспышки COVID-19 еще разрушали глобальные цепочки поставок и вызывали нехватку комплектующих (таких как чипы для автомобилей), что существенно повлияло на потребительские расходы.

Согласно опросу экономистов Reuters, рост ВВП США в прошлом квартале, вероятно, увеличился на 2,7% в годовом исчислении. Однако опрос был проведен перед публикацией данных в среду, показавших резкое увеличение дефицита торгового баланса в сентябре на фоне спада экспорта.

В Европе основное событие дня - заседание ЕЦБ. Инвесторы будут искать в заявлениях Кристин Лагард больше, чем просто сдвиг в программе покупки активов. При сохранении инфляционного давления инвесторы будут интересоваться экономическими перспективами ЕЦБ и прогнозами по процентным ставкам.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, падающая нефть ожидаемо утянула вниз российские нефтяные акции.

Внешний фон пока не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. С утра очень слабо растут американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы, но при этом падает нефть. Впрочем, ситуация в середине дня может улучшиться. Нефть долгое время оставалась лучше других сырьевых ресурсов благодаря дефициту топлива в мире. Текущая волна снижения во многом обусловлена негативными данными по запасам в США, но принципиально ситуацию в мире это не изменило. К тому же рынок ждет, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение оставить добычу в рамках предыдущих договоренностей, то есть увеличить ее всего на 400 тыс. б/с., так что особых поводов для продолжения снижения нефти нет.

Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. В четверг золото подросло на 0,3% и пытается закрепиться выше $1800 за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено на $30 выше. Из акций сектора более перспективно выглядят Petropavlovsk (MOEX: POGR) и Polymetal, которые отстали от роста ПАО "Полюс".

В США в среду просели индексы Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,5%), не изменился Nasdaq. Трейдеры продолжали оценивать отчеты компаний за третий квартал, которые выступают одним из ключевых драйверов недавнего роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. При этом прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы, пишет CNBC.

В четверг в Азии также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), в Европе нет единой динамики (индексы DAX, FTSE теряют 0,1-0,2%, CAC40 подрос на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Банк Японии по итогам октябрьского заседания решил сохранить ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) неизменными. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении банка.

Однако ЦБ Японии понизил прогноз роста экономики на 2021 фингод, сославшись на влияние коронавирусной инфекции на потребление услуг, а также снижение объемов экспорта и промпроизводства из-за проблем в цепочках поставок. Регулятор ДКП теперь ожидает, что ВВП в 2021 фингоду, который закончится 31 марта 2022 года, вырастет на 3,4% против озвученных в июле 3,8%. На 2022 фингод банк повысил прогноз роста экономики до 2,9% с 2,7%, объяснив повышение растущими темпами вакцинации.

Относительно роста потребительских цен регулятор ожидает, что в текущем фингоду они увеличатся на 0,1% (ранее называлось увеличение на 0,6%), а в следующем - на 0,9% (прогноз остался без изменений).

На нефтяном рынке цены в четверг также снижаются, отыгрывая статистику Минэнерго США. Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,89 за баррель (-0,8% и -2,1% в среду), декабрьская цена WTI - $81,98 за баррель (-0,8% и -2,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей (прогнозы варьировались от снижения на 0,1 млн до роста на 2 млн), запасы бензина снизились на 1,99 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,24-2,7 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 432 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,0-2,25 млн).

Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-14%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-12,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-8,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-7,3%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,6%).

Выручка VK (ранее Mail.ru (MOEX: MAIL) Group) (-1,4% ГДР) по итогам III квартала 2021 года выросла на 19% год к году и составила 30,42 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. Показатель EBITDA VK в отчетном периоде вырос на 28% - до 8,43 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 27,7% против 25,7% годом ранее. Выручка оказалась чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как EBITDA и рентабельность по этому показателю превзошли прогнозы аналитиков.

Просели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%). Два человека пострадали из-за выброса аммиака на заводе по производству удобрений в Череповце (Вологодская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Выброс аммиака произошел на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений. Пострадали два человека", - сказал он. В городе проводятся замеры уровня ПДК вредных веществ в воздухе. В Череповце расположена основная производственная площадка "ФосАгро". Компания готовит комментарий по происшествию.

Чистая розничная выручка ритейлера "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-0,5%) в III квартале 2021 года увеличилась на 10,1% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 43,451 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+24% и +11,9% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+5,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,12 млрд рублей (из них 3,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,62 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,12 млрд рублей на акции UC Rusal).