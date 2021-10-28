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28 октября 2021 года 10:40
Идея дня: облигации Pemex одни из самых интересных на рынке - "ВТБ Мои Инвестиции"
Облигации Pemex являются одними из самых интересных на рынке, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Генеральный директор Pemex заявил, что компания не будет выпускать новые облигации. Теперь правительство Мексики отвечает за рефинансирование компании. Повышается вероятность долгосрочной государственной поддержки Pemex. Мы считаем облигации Pemex одними из самых интересных на рынке", - отмечается в комментарии экспертов инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МЕКСИКА-PEMEX-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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28 октября 2021 года 18:00
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.28 октября 2021 года 17:44
Возможен подъем ключевой ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. по итогам заседания в декабре текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Банк России сохраняет прогноз по инфляции в 4-4,5% г./г., что, на наш взгляд, достаточно оптимистично, так как предполагает месячные темпы почти в 2,5 раза меньшие,... читать дальше
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.28 октября 2021 года 17:12
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.28 октября 2021 года 16:58
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.28 октября 2021 года 16:40
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.28 октября 2021 года 16:21
Дивидендная доходность обыкновенных акций банка ВТБ по итогам 2021 года может составить 10,5%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы в целом оцениваем результаты ВТБ за третий квартал и 9 месяцев 2021 года по МСФО нейтрально, так как они соответствуют консенсус-прогнозу. 5-кратный рост... читать дальше
.28 октября 2021 года 16:00
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную цену акций Teva Pharmaceutical Industries Ltd. на уровне $10 за штуку и рекомендацию "держать" с рейтингом "на уровне рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчет Teva за третий квартал 2021 года оказался хуже ожиданий инвесторов и... читать дальше
.28 октября 2021 года 15:45
Москва. 28 октября. Доллар и евро умеренно понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под перечисление в бюджет последних налогов месяца и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. читать дальше
.28 октября 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 1090 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания в... читать дальше
.28 октября 2021 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $334,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $262,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. CrowdStrike в своих технологиях... читать дальше
.28 октября 2021 года 15:00
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4550-4600 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "S&P 500 с первого раза не удалось преодолеть отметку в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI находится вблизи... читать дальше
.28 октября 2021 года 14:40
Ключевая ставка ЦБ РФ составит к концу года 8% и продолжит расти в начале 2022г - "Инвестиционный банк Синара"
Ключевая ставка ЦБ РФ составит к концу текущего года 8% годовых и продолжит движение вверх в начале 2022г при сохраняющемся сильном инфляционном давлении, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". Аналитик банка Сергей Коныгин указывает, что за период 19-25 октября инфляция вторую неделю... читать дальше
.28 октября 2021 года 14:21
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с прогнозной ценой $79,94 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за III квартал. По итогам квартала выручка... читать дальше
.28 октября 2021 года 14:01
Акции Ford на данный момент выглядят привлекательно, особенно с долгосрочной точки зрения, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики инвесткомпании рекомендуют бумаги к покупке при целевой цене в $18,23 за штуку. 27 октября после закрытия рынка один из крупнейший американских... читать дальше
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