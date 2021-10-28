Идея дня: облигации Pemex одни из самых интересных на рынке - "ВТБ Мои Инвестиции"

Облигации Pemex являются одними из самых интересных на рынке, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Генеральный директор Pemex заявил, что компания не будет выпускать новые облигации. Теперь правительство Мексики отвечает за рефинансирование компании. Повышается вероятность долгосрочной государственной поддержки Pemex. Мы считаем облигации Pemex одними из самых интересных на рынке", - отмечается в комментарии экспертов инвестиционной платформы.

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