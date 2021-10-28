Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,8-71,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,8-71,5 руб./$1 и на уровне 82,0-82,7 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"27 октября российский рубль снижался к доллару и евро на фоне ухудшения мировой сырьевой конъюнктуры и завершения пика налоговых выплат компаний-экспортеров, напоминает аналитик Денис Бадьянов. - По итогам торгов курс доллара составил 70,4 руб. (+89,25 коп.), курс евро - 81,66 руб. (+1,06 руб.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 96,79 коп. и составила 75,46 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 84,61 доллара за баррель (-2,07%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила 82,9 доллара за баррель (-2,03%). Стоимость сырья отреагировала на данные о росте запасов в США до 4,5 млн баррелей (против прогнозов на уровне 1,3 млн баррелей)".

Эксперт отмечает, что на утренних торгах четверга курс доллара составил 70,65 руб./$1 (+0,5 коп.), курс евро - 81,99 руб./EUR1 (+6,75 коп.). В течение дня при сохранении негативных тенденций на рынке нефти российский рубль может торговаться в диапазоне 70,8-71,5 руб. в паре с долларом и на уровне 82,0-82,7 руб. в паре с европейской валютой, полагает Бадьянов.

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