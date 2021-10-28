Утренние прогнозы: вероятно негативное начало торгов на рынке акций РФ в четверг

Аналитики отмечают, что в четверг на рынке акций РФ возможно продолжение снижения вслед за котировками нефти, однако в середине дня ситуация может улучшиться.

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи пока все еще остается актуальной локальная консолидация около максимальных отметок 4200-4290 пунктов. Однако риски временного снижения растут, учитывая охлаждение рынка commodities. В частности, в четверг вслед за остальными сырьевыми товарами с утра начали снижаться цены на нефть, теряя 2%. Акции нефтяников могут быть среди аутсайдеров. Ближайшие цели коррекции по индексу могут сместиться к 4140 пунктам и, возможно, к 4080 пунктам. При этом речь пока не идет о сломе продолжительного восходящего тренда. Его нижняя граница сейчас находится лишь около 3950 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): " ".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4200-4220 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4190, 4170 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4230, 4250 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он способен найти поддержку около ближайшего значимого уровня 4200 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Снижение российского рынка акций в среду продолжилось. К негативу от ужесточения денежно-кредитной политики добавилось снижение цен на сырьевые ресурсы. Лишь упавший на 1,9% рубль отчасти поддержал акции экспортеров, позволив индексу Мосбиржи закрыться с потерями всего в 0,15%. В четверг утром внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. Рынок пойдет вслед за нефтью и откроется снижением, при этом в середине дня ситуация может улучшиться".

"Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Дальнейшее ухудшение ценовой конъюнктуры товарных рынков заставляет опасаться усиления коррекционных настроений на рынке. Ждем, что индекс Мосбиржи сегодня опустится "под" отметку 4200 пунктов. Выходящая сегодня финотчетность Магнита и Сбера вряд ли сможет оказать сильную поддержку и нивелировать влияние внешнего фона".

"Отрытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Рынок в среду вновь смог удержать уровень 4200 пунктов тндекса Мосбиржи, хотя и опускался значительно ниже этой линии. Таким образом, потенциал коррекции на достаточно негативном фоне уложился в 2,5% от максимума и пока отечественный инвестор не готов отпускать рынок на более низкие значения. Меж тем перекупленность исчезла с графика Мосбиржи. Однако для возвращения к росту индексу необходимо вернуться выше отметки 4260 пунктов".