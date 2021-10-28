Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, с понижения на 0,2-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с понижения в пределах 0,2-0,7%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4200-4220 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4190, 4170 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4230, 4250 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он способен найти поддержку около ближайшего значимого уровня 4200 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине дня способны оказать решение по процентной ставке ЕЦБ (14:45 МСК) и последующие комментарии по этому поводу (15:30 МСК), отмечает Манжос.

Кроме того, обращает внимание аналитик, в США состоится публикация большого количества важных макроэкономических показателей - наиболее значимым из них станет предварительная оценка прироста ВВП за третий квартал (15:30 МСК).

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