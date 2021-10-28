Глубокая коррекция цены нефти в ближайшее время маловероятна - BCS Express

Глубокая коррекция цены нефти марки Brent в ближайшее время маловероятна, фундаментальная ситуация остается прежней, говорится в комментарии инвестиционной компании BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду начали снижаться еще в начале сессии, демонстрируя сонаправленные настроения с остальными commodities и отыгрывая слабые данные от API. После публикации статистики от EIA падение ускорилось и продолжается в четверг. Котировки уже достигли $82,5 за баррель. Полагаю, что негативное влияние также оказывает фактор накопленной ранее перекупленности, когда котировки несколько дней подряд стояли вблизи 7-летних максимумов, - отмечает эксперт Игорь Галактионов. - Вблизи поддержки в $82 за баррель активность продавцов может снизиться, и покупатели смогут перехватить инициативу. Еженедельная статистика от EIA является важным, но весьма волатильным показателем. Фундаментальная ситуация на рынке нефти остается прежней - рынок испытывает острый дефицит и покрывать его пока нечем. Это будет поддерживать высокие цены на нефть и позволит избежать более глубокой коррекции".

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