Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить плавно снижаться

Москва. 28 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут продолжить плавно снижаться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики. В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал. На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. При этом прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы. Сильные результаты компаний являются одним из ключевых драйверов роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

Опубликованные в среду статистические данные указали, что новые заказы на товары длительного пользования в США сократились на 0,4% в помесячном выражении в сентябре после роста на 1,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,1%, согласно Trading Economics. Снижение было зафиксировано впервые за пять месяцев в связи со сбоями в цепях поставок.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в ходе сессии в четверг. Исключением является южнокорейский индекс, поддерживаемый рекордными результатами Samsung. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:15 МСК вырос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК упал на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:15 МСК снизился на 0,3%. Японский Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,94%. Банк Японии по итогам октябрьского заседания решил сохранить ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) неизменными. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении банка.

Однако ЦБ Японии понизил прогноз роста экономики в 2021 фингод, сославшись на влияние коронавирусной инфекции на потребление услуг, а также снижение объемов экспорта и промпроизводства из-за проблем в цепочках поставок. Регулятор ДКП теперь ожидает, что ВВП в 2021 фингоду, который закончится 31 марта 2022 года, вырастет на 3,4% против озвученных в июле 3,8%. На 2022 фингод банк повысил прогноз роста экономики до 2,9% с 2,7%, объяснив повышение растущими темпами вакцинации. Относительно роста потребительских цен регулятор ожидает, что в текущем фингоду они увеличатся на 0,1% (ранее называлось увеличение на 0,6%), а в следующем - на 0,9% (прогноз остался без изменений).

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 1,1% - до $83,65 за баррель. В среду их цена упала на 2,1% и составила на закрытие $84,58 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются также на 1,1% - до $81,75 за баррель. По итогам торгов в среду их цена рухнула на 2,4% и составила $82,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тыс. баррелей. Резервы бензина снизились на 1,99 млн баррелей и составили 215,75 млн баррелей, дистиллятов - на 432 тыс. баррелей, до 124,96 млн баррелей. Между тем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,511 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,289 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение, отыгрывая как негативный внешний фон, в частности, заметное падение нефтяных цен, так и итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, которые оказались выдержаны в более "жестких" тонах, нежели ожидали аналитики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 724,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ТМК БО-07" (-0,93%), "Газпром БО-23" (-0,79%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,49%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,7%), "Европлан-001P-02" (+0,26%) и "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки - банк ВТБ) в полном объеме разместило облигации на 35 млрд рублей в рамках сделки по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов. Размещение выпуска началось в начале июня. Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-113-го купонов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-11 объемом 48,3 млрд рублей на уровне 6,8% годовых. Сбор заявок на жилищные облигации серии БО-001P-11 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от "ДОМ.РФ" прошел 26 октября. Дата погашения выпуска - 28 октября 2031 года. Техразмещение запланировано на 28 октября.

Кроме того, "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 29 октября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-001P-12 на 1,857 млрд рублей. Выпуск гасится в августе 2031 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,5% годовых.

АО "СГ-транс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 с офертой через 3 года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,27% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 октября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5,5 млрд рублей до 8,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 1 ноября. На заседании 26 октября совет директоров АО "СГ-транс" согласовал размещение биржевых облигаций 001Р-01 в размере до 10 млрд рублей (в рамках программы серии 001Р лимитом 50 млрд рублей).

ВЭБ 28 октября проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К106 объемом 20 млрд рублей со сроком обращения один год. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Расчетная ставка 1-го купона - 8,65% годовых. Техразмещение запланировано на 29 октября.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 5-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" в размере 10,012% годовых. Компания завершила размещение облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых. Срок обращения бондов - 16 лет, купоны - годовые.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 9-14-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 9,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 7% годовых.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 26-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) приобрел в рамках оферты 6 млн 100,113 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 61% выпуска. Банк разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 8,1% годовых.