Возможно ослабление рубля на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Возможно плавное ослабление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Падение рубля в среду стало следствием прежде всего технической перекупленности российской валюты. Кроме того, возможно, на валютный рынок вышли рубли, полученные от масштабной продажи ОФЗ в последние дни. Вырос спрос на валюту и со стороны тех, кто решил провести незапланированные выходные на теплых курортах. Наконец, завершается налоговый период: похоже, что экспортеры уже успели конвертировать основную часть нужного объема валютной выручки. В четверг утром пара доллар/рубль демонстрирует стабильность, торгуясь в районе отметки 70,7 руб./$1. Вероятны попытки увести пару под отметку 70,5 руб./$1, но покупать рубль против доллара очень рискованно даже в спекулятивных целях. С большой вероятностью мы увидим дальнейшее ослабление российской валюты, хотя и более плавными, чем в среду, темпами", - указывает эксперт инвесткомпании.

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