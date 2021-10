Нефть продолжает дешеветь

Фондовые индексы США завершили сессию в среду без единой динамики. Фондовая Азия в четверг торгуется в "красной зоне", кроме Южной Кореи. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики.

В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал.

На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. При этом прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы, пишет CNBC.

Сильные результаты компаний являются одним из ключевых драйверов роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

Опубликованные в среду статистические данные указали, что новые заказы на товары длительного пользования в США сократились на 0,4% в помесячном выражении в сентябре после роста на 1,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,1%, согласно Trading Economics. Снижение было зафиксировано впервые за пять месяцев в связи со сбоями в цепях поставок.

Цена бумаг Twitter (SPB: TWTR) Inc. уменьшилась на 10,8%, хотя компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в третьем квартале увеличила выручку и доходы от рекламы, отметив, что эффект от изменения политики конфиденциальности iOS в Apple был "скромным".

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прибавили в цене 4,2%. Компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022 финансового года (июль-сентябрь) на 48%, до рекордных $20,5 млрд по сравнению с $13,89 млрд за аналогичный период прошлого фингода.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли на 5%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 68%, выручку - на 41%.

Котировки акций General Motors (SPB: GM) уменьшились на 5,4%. Крупнейший американский автопроизводитель в третьем квартале сократил чистую прибыль на 40%, однако дал хороший прогноз на весь текущий год.

Цена акций Robinhood Markets Inc. упала на 10,4%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке увеличил выручку в третьем квартале 2021 года на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако показатель резко снизился относительно предыдущего квартала и оказался хуже прогнозов рынка.

Акции McDonald's Corp. (SPB: MCD) выросли на 2,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 22%, выручку - на 14,5%. Последняя оказалась лучше прогноза аналитиков.

Бумаги Coca-Cola Co. (SPB: KO) прибавили в цене 1,9%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 42%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 0,8%. Главный исполнительный директор компании Пэт Гелсингер, а также некоторые из членов ее совета директоров приобрели акции Intel на общую сумму $2,5 млн.

Котировки бумаг Texas Instruments (SPB: TXN) Inc. снизились на 5%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 44%, выручку - на 22%, однако последний показатель оказался слабее ожиданий.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) подешевели на 0,5%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 30%, выручку - на 54%. Показатели оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 1,5%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале сократил чистый убыток в 3,5 раза.

Цена бумаг Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) выросла на 3,6%. Крупнейший американский производитель мотоциклов в третьем квартале 2021 года увеличил выручку на 17%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,74% и составляло 35490,69 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,51% - до 4551,68 пункта.

Nasdaq Composite не продемонстрировал изменений и закрылся на уровне 15235,84 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в ходе сессии в четверг. Исключением является южнокорейский индекс, поддерживаемый рекордными результатами Samsung.

Японский Nikkei 225 к 8:00 МСК потерял почти 1%.

Банк Японии по итогам октябрьского заседания решил сохранить ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) неизменными.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении банка.

Однако ЦБ Японии понизил прогноз роста экономики в 2021 фингод, сославшись на влияние коронавирусной инфекции на потребление услуг, а также снижение объемов экспорта и промпроизводства из-за проблем в цепочках поставок. Регулятор ДКП теперь ожидает, что ВВП в 2021 фингоду, который закончится 31 марта 2022 года, вырастет на 3,4% против озвученных в июле 3,8%. На 2022 фингод банк повысил прогноз роста экономики до 2,9% с 2,7%, объяснив повышение растущими темпами вакцинации.

Относительно роста потребительских цен регулятор ожидает, что в текущем фингоду они увеличатся на 0,1% (ранее называлось увеличение на 0,6%), а в следующем - на 0,9% (прогноз остался без изменений).

Котировки акций крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. снижаются на 0,9%, бумаги инвестгруппы SoftBank Group Corp. дешевеют на 2,2%.

Стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличивается на 0,1%, Mitsubishi Motors Corp. - на 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi к 8:15 МСК вырос на 0,2%.

Акций производителя микросхем Samsung Electronics дорожают на 1%. Компания в третьем квартале получила рекордную выручку в 12,29 трлн вон ($10,5 млрд) и увеличила чистую прибыль на 31%.

Стоимость производителя чипов SK Hynix Inc. растет на 5,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. снижаются на 0,9%, другого представителя отрасли Kia Corp. растут на 3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК упал на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Акции техкомпании Meituan прибавляют в цене 1,5%, Alibaba - 1,4%.

Капитализация нефтегазовой CNOOC Ltd. уменьшается на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:15 МСК снизился на 0,3%.

На австралийской бирже бумаги горнодобывающей Rio Tinto Ltd. дешевеют на 1,9%, BHP Group Ltd.- на 2%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК подешевели на $1,57 (на 1,86%) - до $83,01 за баррель. В среду их цена упала на $1,82 (на 2,1%) и составила на закрытие $84,58 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,39 (на 1,68%) - до $81,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,99 (на 2,4%) и составила $82,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 1,99 млн баррелей и составили 215,75 млн баррелей, дистиллятов - на 432 тыс. баррелей, до 124,96 млн баррелей.

Между тем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.

"С нынешними темпами изъятия, Кушинг может к декабрю прийти с почти пустыми хранилищами", - отметил ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.