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28 октября 2021 года 08:45

Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 28 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,6-70,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,6475 руб./$1 (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 81,9925 руб./EUR1 (+6,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,32 коп. к уровню закрытия 27 октября, до 75,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 83,71 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 96,36 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 28 октября обусловлены ожиданиями новых триггеров к движению. Цены на нефть по-прежнему демонстрируют значительную отрицательную динамику, однако данный фактор существенно не отразился на курсе нацвалюты в четверг утром, поскольку был отыгран накануне.

Инвесторы избрали выжидательную позицию по отношению к рисковым активам, в частности, на азиатских рынках. Уменьшение интереса может быть связано с новостью, что власти Китая потребовали от Хуэй Ка Яня, основателя обремененного долгами китайского застройщика Evergrande, направить его собственные средства на оплату долгов девелопера.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,71 за баррель, что на 2,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,06 за баррель, что на 1,94% ниже уровня на закрытие рынка 27 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1%, китайский CSI300 - 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,16%.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики.

В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал. На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. При этом прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы. Сильные результаты компаний являются одним из ключевых драйверов роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

Опубликованные в среду статистические данные указали, что новые заказы на товары длительного пользования в США сократились на 0,4% в помесячном выражении в сентябре после роста на 1,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,1%. Снижение было зафиксировано впервые за пять месяцев в связи со сбоями в цепях поставок.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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