Рубль вечером продолжает активно снижаться к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 27 октября. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно корректируется вниз к бивалютной корзине после роста в предыдущие дни вслед за дешевеющей нефтью и на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 70,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 89,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,66 руб./EUR1, подорожав на 1,06 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96,79 копейки - до 75,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно корректироваться вниз к доллару и евро на вечерних торгах вслед за заметно дешевеющей нефтью и после уверенного роста в предыдущие дни, вызванного повышением ключевой ставки на последнем заседании Банка России сильнее прогнозов и спросом на рублевую ликвидность в пик налоговых выплат октября.

Некоторое уменьшение интереса глобальных инвесторов к риску также обусловлено новостями, что власти Китая потребовали от Хуэй Ка Яня, основателя обремененного долгами китайского застройщика Evergrande, направить его собственные средства на оплату долгов девелопера, сообщили информированные источники агентству Bloomberg.

Тот факт, что Пекин требует от основателя Evergrande использовать собственные ресурсы для решения проблем компании, говорит о нежелании китайских властей спасать застройщика за счет государственных средств, несмотря на то, что кризис распространяется на других девелоперов.

На прошлой неделе Evergrande произвела, хоть и с опозданием, процентные выплаты по долларовым облигациям, перечислив на эти цели $83,5 млн. Компания должна была еще 23 сентября заплатить проценты по 5-летним долларовым бондам, но не смогла сделать этого. В случае этих бумаг была предусмотрена возможность отсрочки платежа на 30 дней, и, таким образом, Evergrande произвела выплаты по долгу всего за два дня до истечения этого периода.

Неспособность компании выплатить проценты по долларовым бондам общим объемом порядка $2,03 млрд означало бы дефолт китайского застройщика, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

Между тем, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду вновь предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,3 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

В понедельник и вторник НБК также предоставлял банкам по 200 млрд юаней через операции обратного РЕПО. Вливания направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций, отмечают в НБК.

В центре внимания рынка на этой неделе заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут обнародованы в четверг, 28 октября. Эксперты ожидают, что ЕЦБ сохранит "голубиный" настрой.

Кроме того, трейдеры ждут предварительных данных о динамике ВВП США за третий квартал, которые будут обнародованы также в четверг в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление темпов роста американской экономики в минувшем квартале до 3% с 6,7% в предыдущем квартале.

Опубликованные в среду статистические данные указали, что новые заказы на товары длительного пользования в США сократились на 0,4% в помесячном выражении в сентябре после роста на 1,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,1%, согласно Trading Economics. Снижение было зафиксировано впервые за пять месяцев в связи со сбоями в цепях поставок.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль теряет позиции как к доллару, так и к евро после того, как в начале недели российская валюта уверенно укреплялась на фоне пятничного решения ЦБ увеличить ключевую ставку до 7,5%, а также жесткого сигнала регулятора, предполагающего дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. "Тем не менее, после того, как накануне рубль обновил максимум с июня 2020 года к доллару, он теряет накопленный с начала недели рост, демонстрируя наиболее слабую динамику среди валют развивающихся стран, которые, впрочем, также по большей части дешевеют относительно американской валюты. Из важных событий ближайших дней, которые могут повлиять на курс, можно выделить запланированную на четверг публикацию предварительной оценки ВВП США за третий квартал. Кроме того, в четверг будут опубликованы итоги заседаний ЕЦБ и Банка Японии. На фоне сегодняшнего решения Банка Канады о прекращении программы QE при сохранении ставки, а также запланированного на следующую неделю заседания ФРС США, по итогам которого объем выкупа активов, вероятно, также будет сокращен, риторика регуляторов может представлять интерес. В пятницу участникам рынка станут доступны данные по изменению ВВП за третий квартал в ряде стран Европы, а также в еврозоне в целом", - отмечает Беспалов.

"Рубль в среду корректировался впервые с прошлого четверга и уже к середине дня уступил отметку в 70 по доллару. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 1,3%, торгуясь в районе 70,4 руб./$1. В целом существенная коррекция отечественной валюты выглядела логичной на фоне заметного снижения нефтяных котировок. В частности, в течение дня цены на нефть обновили недельный минимум. Кроме того, на локальном рынке постепенно сходит на нет фактор налогового периода, лишая рубль дополнительной поддержки", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду вечером после сильного подъема днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $84,61 за баррель, что на 2,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,9 за баррель, что на 2,03% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,99 млн баррелей и составили 215,75 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 432 тыс. баррелей, до 124,96 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,24 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 4 ноября. Эксперты, однако, не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 октября на 25,78 копейки, до 69,8104 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,7 копейки, до 81,0289 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 55,56 копейки по отношению ко вторнику и составил 70,0176 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 67,26 копейки и составил 70,1546 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 602,056 млн, из которых $923,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 678,586 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 51,88 копейки, до 81,1691 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 65,91 копейки и составил 81,3292 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR759,282 млн, из которых EUR242,281 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR517,001 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п., поднявшись до 8,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась относительно вторника и осталась на отметке 8,63% годовых.