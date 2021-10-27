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27 октября 2021 года 19:23

Рынок акций РФ в среду снизился вслед за нефтью и металлами, индекс РТС не удержал 1900п из-за ослабления рубля

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ в среду снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях из Китая, а также из-за просевших сырьевых цен (нефть Brent откатилась ниже $85 за баррель, подешевели металлы). Индекс РТС упал ниже 1900 пунктов во главе с бумагами "Русала".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4229,53 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1891,28 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 70,46 рубля (+0,95 рубля).

Подешевели акции En+ (MOEX: ENPG) (-4,4%), акции UC Rusal (-3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

ОК "Русал" в III квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок.

Производство энергетического сегмента бизнеса группы En+ в июле-сентябре 2021 года составило 21,8 млрд кВт.ч, что на 13% больше аналогичного показателя 2020 года, сообщила компания. При этом в целом за январь-сентябрь выработка составила 65,7 млрд кВт.ч, что на 11,9% больше уровня девяти месяцев 2020 года.

ВТБ в III квартале 2021 года получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль ВТБ в целом за 9 месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше результата годом ранее. Опубликованный результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 87,1 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. выросла на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка увеличилась в 2,6 раза, до 54,7 млрд руб. Электростанции "Интер РАО" за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 11,9%, до 86,47 млрд кВт.ч.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за девять месяцев 2021 года выросла в 3,7 раза - до 286,3 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период выросла в 6,7 раза и составила 1,534 трлн руб.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,1% "префы").

Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале выросла на 52% в годовом выражении и составила 91,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 62% (до 5,6 млрд рублей) из-за роста инвестиций в e-commerce и другие перспективные направления бизнеса. Рентабельность по показателю составила 6,2%. Показатель выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" на уровне 87,04 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 5,3 млрд рублей.

Дивиденды X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+0,9%) за 2021 год могут превысить 50 млрд рублей - в зависимости от результатов по итогам 2021 года и планов развития на следующий год, сказал финансовый директор ритейлера Всеволод Старухин на "Дне инвестора" в среду.

Как отмечает руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик, рынок акций РФ завершает среду снижением, наибольшие потери понес индекс РТС, а индекс МосБиржи почти отыграл утреннюю просадку за счет вечернего ослабления рубля. В четверг ожидается смешанная динамика, диапазон по рублевому индексу МосБиржи - 4190-4260 пунктов, по индексу РТС - 1850-1920 пунктов.

Китайские индексы снизились на фоне ужесточения позиции властей относительно застройщика Evergrande, от которого требуют погасить долги самостоятельно. Все состояние владельца девелопера меньше долговой массы более чем в 20 раз. В США индекс S&P 500 находится около рекордных максимумов. Помимо хороших финансовых отчетов, рынок США поддержала сильная макростатистика - заказы на товары длительного пользования за сентябрь сократились слабее ожиданий. В четверг в фокусе данные по ВВП за III квартал и по количеству первичных пособий по безработице. Кроме того, внимание инвесторов будет приковано к квартальной отчетности гиганта электронной коммерции - Amazon, которая может в значительной мере повлиять на движение рынка.

На рынке энергоносителей наблюдается ожидаемая коррекция после роста, январская Brent торгуется ниже $85 за баррель. До конца года нефть может остаться в коридоре $80-85 за баррель при условии, что макроэкономическая ситуация серьезно не изменится, считает Линчик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что основным негативом выступила новость, что еще один китайский девелопер пропустил платеж по долговым обязательствам, что через 30 дней угрожает дефолтом. Это свидетельствует о системности проблем в строительной отрасли Китая, угрожая его экономическому благополучию.

Кроме того, на фоне высокой инфляции инвесторы теряют уверенность в том, что ФРС на ближайшем заседании (3 ноября) объявит о сокращении монетарных стимулов не более чем на $15 млрд в месяц. Этот объем был ранее обозначен регулятором и устраивал рынки, поэтому более быстрые темпы ужесточения денежно-кредитных условий могут вызвать массированные распродажи рисковых активов.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на установленном в понедельник 3-недельном минимуме 4184 пункта, у индекса РТС - на 2-недельном минимуме 1865 пунктов. Учитывая относительную слабость рынка акций РФ, дальнейшее снижение мировых рынков приведет к быстрому пробою этих уровней, считает эксперт.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил ухудшение внешнего фона, в частности подешевели нефть и металлы (алюминий, никель, медь). Откат в секторе частично компенсировали акции золотодобывающих компаний благодаря стабилизации золота. В Китае уголь за шесть торговых дней потерял почти 40% своей цены. Череда технических дефолтов китайских застройщиков говорит о вероятности глубокого спада на одном из самых емких рынков для сырьевых товаров.

Спад продаж у "Русала" можно отнести к техническим факторам. В IV квартале, по всей видимости, будет пропорциональный рост, а за II полугодие результат по продажам окажется сопоставимым с объемом производства алюминия за предыдущий период. Таким образом, с точки зрения финансовых показателей, ключевым фактором остается ценовая конъюнктура, а она пока сохраняется максимально благоприятной для "Русала". Так, если в III квартале средняя цена реализации была выше $2700 за тонну, то в октябре эта цифра уже находилась в районе $3000. По данным компании, глобальный рынок алюминия уже в III квартале стал дефицитным, хотя еще по итогам полугодия наблюдался баланс. Идея покупки акций "Русала" остается актуальной, к тому же бумаги по итогам ноябрьского пересмотра должны попасть в индекс MSCI Russia.

Европейские инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ в четверг - от регулятора ждут заявлений по поводу количественной программы. Инфляция в еврозоне продолжает ускоряться и европейский регулятор не может оставить без внимания данный факт.

Нефть дешевеет, причем ситуацию на рынке характеризует не только рост запасов в США. Brent дорожала 8 недель подряд, а WTI - 10 недель. Соответственно, после столь длительного периода роста возрастает вероятность коррекции. На графике американского индекса S&P 500 также усиливается перекупленность, и нельзя исключать коррекции в финальные торговые дни октября, считает Кочетков.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян обратил внимание на то, что запасы сырой нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились на 3,9 млн баррелей - немаловажный фактор для инвесторов.

После публикации данных Минэнерго цена на нефть дернулась вниз. Однако в целом в преддверии очередной министерской встречи ОПЕК+ 4 ноября нефть продолжает уверенно торговаться в рамках сформировавшегося с начала мая 2020 года торгового канала. Учитывая восстановление спроса на энергоносители и текущий энергетический кризис, цена на нефть вполне может выйти к верхней границе канала в районе $91 за баррель (тот уровень, который достаточно давно в своих прогнозах озвучил Goldman Sachs).

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), проседает Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,2-0,3%), нет единого вектора в США (индекс S&P 500 подрос на 0,01%, Dow просел на 0,3%, Nasdaq вырос на 0,5%).

Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь продемонстрировали снижение показателя на 0,4% при прогнозах падения на 1,1% после роста в августе на 1,8%.

Нефть в среду вечером осталась под давлением продаж на фоне статистики Минэнерго США о росте запасов. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,74 за баррель (-1,9% и +0,5% во вторник), декабрьская цена WTI - $83,1 за баррель (-1,8% и +1,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей (прогнозы варьировались от снижения на 0,1 млн до роста на 2 млн), запасы бензина снизились на 1,99 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,24-2,7 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 432 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,0-2,25 млн).

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+ 4 ноября, эксперты не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-8,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5,6%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,9%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-2,7%) по РСБУ в январе-сентябре составила 3,45 млрд руб., что в 2,15 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%) в январе-сентябре 2021 года получило 1 млрд 161,5 млн рублей чистой прибыли, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка при этом возросла на 11,8%, до 30,16 млрд рублей.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-1,1%) в январе-сентябре 2021 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 9,653 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчетности компании.

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,03% ГДР), управляющий магазинами фиксированных цен, в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль (по МСФО 16) на 84,2% (до 5,119 млрд рублей), EBITDA выросла на 17,1% (до 10,964 млрд рублей), сообщила компания.

Сопоставимые продажи Fix Price в III квартале выросли всего на 4,4% на фоне аномально высокого роста LfL-продаж в III квартале прошлого года (на 20,6%), говорится в сообщении компании. По сравнению с III кварталом 2019 года, периодом до начала пандемии, LfL-продажи выросли на 25,9%.

Подорожали бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+20,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+10,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,9%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,7%) в январе-сентябре 2021 года получило чистую прибыль в размере 9,013 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+0,7%) по РСБУ в январе-сентябре составила 16,35 млрд руб., что на 39,8% больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. Согласно ее пресс-релизу, показатель EBITDA за период составил 31 млрд руб., увеличившись на 23,6%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,04 млрд рублей (из них 12,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,82 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,29 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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