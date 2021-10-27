Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря позитивной динамике "длинных" UST

Москва. 27 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря позитивной ценовой динамике "длинных" выпусков базовых активов - US Treasuries. Исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации евробонды РФ, цены которых остались вблизи уровней закрытия предыдущего дня. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 115,97% от номинала, что соответствует доходности 1,5% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 26 октября на 9 базисных пунктов, до 104,62% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 0,665% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4 пункта, составив 83,5 базисного пункта.

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 107,48% от номинала (его доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 0,86% годовых).

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 50 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,76% от номинала (доходность снизилась почти на 3 базисных пункта - до 3,52% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 39 базисных пунктов - до 129,85% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,555% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 112,33% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 1,92% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 65 базисных пунктов, подорожав до 127,38% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,605% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 8 базисных пунктов, до 110,95% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,18% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций умеренно подросли вслед за позитивной динамикой облигаций большинства emerging markets, которые, в свою очередь, повышаются в цене на фоне некоторого снижения базовых процентных ставок. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 1 базисный пункт - до 2,46% годовых, а доходность самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году опустилась за день на 3,5 базисного пункта, до 3,6% годовых. В настоящее время на мировые долговые рынки усилилось влияние такого фактора, как замедление темпов восстановления мировой экономики. Так, к примеру, правительство Германии снизило прогноз роста экономики страны в этом году до 2,6% с 3,2%, ожидавшихся ранее. Соответственно, на фоне ухудшения прогнозов роста мировой экономики инвесторы прогнозируют более "мягкую" монетарную политику от центробанков, что позитивно сказывается на всех облигациях, номинированных как в долларах, так и евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.