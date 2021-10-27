ПСБ рекомендует покупать акции Яндекса с целью 6815 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Яндекса" и повышает целевую цену до 6815 руб. за штуку, отмечается в комментарии банка.

"Яндекс" опубликовал финансовые результаты за III квартал 2021г выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 55% г/г, до 91,2 млрд рублей, а EBITDA снизилась на 62%, до 5,6 млрд рублей. Сокращение обусловлено влиянием результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. Мы оцениваем результаты компании положительно, отмечая улучшение по основным сегментам деятельности, и, хотя чистая прибыль и EBITDA остаются под давлением результатов Яндекс.Маркета, мы видим перспективы вывести сегмент на положительные значения в ближайшие годы", - пишет аналитик Людмила Теличко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.