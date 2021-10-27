"Финам" рекомендует покупать акции Visa с целью $282,7

"Финам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с целевой ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил хорошую отчетность за IV квартал 2021 финансового года, завершившийся 30 сентября, отмечает аналитик Игорь Додонов. Выручка повысилась на 28,6% в годовом выражении, до $6,56 млрд, и превзошла консенсус-прогноз на уровне $6,48 млрд. Улучшение результата было обусловлено ростом деловой и потребительской активности в США и мире на фоне восстановления экономики после короновирусного кризиса.

Скорректированный показатель EBITDA Visa в IV финквартале увеличился на 35,3% (г/г), до $4,52 млрд, при этом рентабельность по EBITDA улучшилась на 3,5 п.п., до значительных 69%. Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 44,6% (г/г) до $1,62и оказалась на 7 центов выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит.

"Баланс Visa остается достаточно прочным. Компания завершила IV финквартал, имея на счетах $20,22 млрд денежных средств и инвестиций в ценные бумаги при общем долге $20,98 млрд. В 2021 фингоду компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $15,23 млрд, направила $705 млн на капвложения и вернула $11,47 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций, в том числе $3,66 млрд в IV финквартале. Отметим также, что руководство Visa приняло решение поднять размер квартального дивиденда на 17% до 37,5 цента на акцию (хотя дивидендная доходность бумаг компании остается на относительно невысоком уровне 0,55%). Мы позитивно оцениваем среднесрочные перспективы Visa, рассчитывая, что бизнес компании продолжит выигрывать от продолжающегося экономического восстановления в США и мире", - резюмирует Додонов.

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