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27 октября 2021 года 15:45

Рубль днем активно корректируется вниз к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 27 октября. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно корректируется вниз к бивалютной корзине после роста в предыдущие дни вслед за дешевеющей нефтью и на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 70,25 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 74,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,53 руб./EUR1, подорожав на 92,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,6 копейки - до 75,32 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 октября на 25,78 копейки, до 69,8104 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,7 копейки, до 81,0289 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно корректируется вниз к доллару и евро на дневных торгах вслед за нефтью и после уверенного роста в предыдущие дни, вызванного повышением ключевой ставки на последнем заседании Банка России сильнее прогнозов и спросом на рублевую ликвидность в пик налоговых выплат октября.

Некоторое уменьшение интереса глобальных инвесторов к риску также обусловлено новостями, что власти Китая потребовали от Хуэй Ка Яня, основателя обремененного долгами китайского застройщика Evergrande, направить его собственные средства на оплату долгов девелопера, сообщили информированные источники агентству Bloomberg.

Тот факт, что Пекин требует от основателя Evergrande использовать собственные ресурсы для решения проблем компании, говорит о нежелании китайских властей спасать застройщика за счет государственных средств, несмотря на то, что кризис распространяется на других девелоперов.

На прошлой неделе Evergrande произвела, хоть и с опозданием, процентные выплаты по долларовым облигациям, перечислив на эти цели $83,5 млн. Компания должна была еще 23 сентября заплатить проценты по 5-летним долларовым бондам, но не смогла сделать этого. В случае этих бумаг была предусмотрена возможность отсрочки платежа на 30 дней, и, таким образом, Evergrande произвела выплаты по долгу всего за два дня до истечения этого периода.

Неспособность компании выплатить проценты по долларовым бондам общим объемом порядка $2,03 млрд означало бы дефолт китайского застройщика, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

В центре внимания рынка на этой неделе заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут обнародованы в четверг, 28 октября. Эксперты ожидают, что ЕЦБ сохранит "голубиный" настрой.

Кроме того, трейдеры ждут предварительных данных о динамике ВВП США за третий квартал, которые будут обнародованы также в четверг в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление темпов роста американской экономики в минувшем квартале до 3% с 6,7% в предыдущем квартале.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после сильного подъема днем ранее.

"Медвежье" настроение на рынке поддерживается данными Американского института нефти (API), показавшими, что запасы этого энергоресурса в США на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн баррелей после скачка на 3,294 млн неделей ранее. Запасы нефти увеличиваются по итогам 5-й недели подряд.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что он покажет снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 22 октября, на 100 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $85,57 за баррель, что на 1,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,64 за баррель, что на 1,1% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Данные API также показали снижение запасов на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на 3,73 млн баррелей, что является минимумом с 2018 года. Сокращение запасов, если оно будет подтверждено официальными данными, станет самым существенным с января.

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 4 ноября. Эксперты, однако, не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" обновлял очередные минимумы с конца июня прошлого года, опускаясь в моменте ниже отметки в 69,3 руб./$1. Значимых для рубля событий вчера не было, и его существенное укрепление, вероятно, было связано с усилением продажи валюты компаниями-экспортерами для подготовки к уплате налога на прибыль в четверг. В среду курс пары растет, курсы других валют EM движутся разнонаправленно. Вероятно, относительный позитив для рубля продолжится до пятницы, когда инвесторы в преддверии важных событий следующей недели (заседание ФРС и встреча ОПЕК+) могут ослабить спрос на риск перед выходными. В связи с этим мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 69,3-70,75 руб./$1 с перспективой достичь верхней границы этого диапазона вечером пятницы", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Через неделю Федрезерв примет решение по монетарной политике, и велика вероятность оглашения начала сворачивания покупок активов. Несмотря на то, что такой шаг уже почти полностью учтен в текущих ценах, сам факт запуска процесса ужесточения политики придаст уверенности доллару и одновременно надавит на валюты развивающегося сегмента. Иными словами, даже если в ближайшие дни рубль будет предпринимать новые попытки роста, смена направления движения курса произойдет уже в скором времени", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п., поднявшись до 8,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась относительно вторника и осталась на отметке 8,63% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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