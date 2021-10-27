Значительного потенциала роста цены акций Microsoft в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Microsoft Corp. и не видят значительного потенциала роста стоимости бумаг эмитента в настоящее время, сообщается в обзоре.

"Microsoft представила сильные финансовые результаты за финансовый 1К22. Компания продолжила извлекать выгоду из глобального перехода на удаленный формат работы, который стал драйвером роста облачного бизнеса Microsoft (35% г/г). Доходы от Azure и других облачных сервисов внесли наибольший вклад в общую выручку (+50% г/г). Самый крупный сегмент компании, "Office - коммерческие продукты и облачные сервисы", показал рост на 18% г/г. Также благодаря повышению спроса на ПК выручка сегмента Windows выросла на 10% г/г, - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина. - Котировки акций эмитента выросли на премаркете, при этом мы не видим значительного потенциала роста стоимости акций. Судя по текущим мультипликаторам, инвесторы справедливо оценивают перспективы компании. Ожидаемый рост выручки в 2022 ф.г. на 15% г/г соответствует мультипликатору P/E на уровне 34,6. В рамках нашей DCF-модели справедливая стоимость акций Microsoft составляет $310 за штуку, что соответствует текущей цене, и мы сохраняем рейтинг "держать".

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