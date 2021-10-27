BCS Express рекомендует покупать акции Activision Blizzard с прогнозной ценой $99

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Activision Blizzard с прогнозной ценой на уровне $99 за штуку на горизонте года, исходя из прогноза инвестиционной компанией операционных показателей эмитента, сообщается в комментарии.

"Основным драйвером роста выручки компании в предыдущие годы был сегмент "Activision". Мы ожидаем сохранения выручки сегмента вблизи текущего уровня в прогнозном периоде. Также выделяем сегмент "Blizzard" как основной драйвер роста выручки на ближайшие годы и ожидаем увеличения выручки сегмента с $1,9 млрд до $3,3 млрд (CAGR 8%) к 2027году за счет выпуска Diablo Immortal, Diablo 4, Overwatch 2 и двух официально необъявленных мобильных игр по франшизе "Warcraft". Выручку сегмента также поддержит франшиза "World of Warcraft", которая вернула часть игроков с выходом дополнения "Shadowlands" и перезапуском классической версии "World of Warcraft". Также мы отмечаем высокий денежный поток компании (~$3 млрд в год) и денежные средства на счетах ($9 млрд), которые компания может направить на увеличение дивидендов, обратный выкуп акций либо на покупку других разработчиков", - указывает эксперт Денис Буйволов.

Отмечают при этом аналитик и возможные основные риски: усиление конкуренции, зависимость от популярности игр, отток разработчиков в другие компании.

Activision Blizzard - американская компания, один из ведущих издателей видео игр в мире. Бизнес компании разделен на три сегмента: Activision, Blizzard и King. Кроме этого, компании принадлежат несколько киберспортивных лиг: Call of Duty League, Overwatch League и Hearthstone League. 55% выручки приходится на Северную и Латинскую Америку, 33% выручки - на Европу, Ближний Восток и Африку и 12% на Азию и Тихоокеанский регион.

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