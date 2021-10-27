Риски развития коррекции вниз в индексах Мосбиржи и РТС усиливаются - "Велес Капитал"

Риски развития нисходящей коррекции в индексах Мосбиржи и РТС усиливаются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду стремились к минимумам второй половины текущего месяца и приостановили снижение у поддержек 4185 и 1865 пунктов соответственно. Возвращение к краткосрочному росту пока под вопросом, а риски развития нисходящей коррекции усиливаются", - отмечает эксперт в комментарии.

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