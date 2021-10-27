ПСБ повысил прогнозную цену бумаг Fix Price до 730 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную цену бумаг Fix Price до 730 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Мы позитивно смотрим на перспективы Fix Price: компания фактически является монополистом рынка жестких дискаунтеров и постоянно наращивает свою долю. За счет специфики бизнес-модели эмитент может снижать воздействие негативных внешних факторов и чувствовать себя более устойчиво в период кризиса, а также это позволяет удерживать рентабельность EBITDA на стабильно высоком уровне. Мы изначально оценивали стоимость компании ниже цены первичного размещения на Мосбирже, и на данный момент бумаги действительно торгуются на 16% ниже цены IPO. Однако последние отчеты позволили оценить, насколько эффективно компания расходует привлеченные в ходе IPO средства и как совершенствует текущую бизнес-модель в условиях повышения конкуренции и низкой платежеспособности. Проанализировав представленные данные, мы подняли целевой уровень до 730 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 19% к текущей цене", - пишет эксперт ПСБ Людмила Теличко.

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