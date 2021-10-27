"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Twitter с целью $69

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Twitter Inc. с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $58,73, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что убыток Twitter по GAAP за 9 месяцев 2021г снизился в годовом выражении в 3,4 раза, до $0,403 млрд. При этом выручка компании за отчетный период взлетела на 44,6%, до $3,51 млрд. На котировках компании негативно сказывались ожидания уменьшения выручки на фоне политики конфиденциальности Apple. Однако влияние на выручку от рекламы Twitter оказалось умеренным, что, по мнению аналитиков, будет способствовать росту ценных бумаг эмитента.

"С технической точки зрения котировки акций компании торгуются в рамках треугольной формации. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 11,2% и выставлении стоп-заявки на уровне $58,73 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,71", - указывают стратеги "Финама".

Twitter Inc. - компания, владеющая и управляющая одноименной социальной сетью.

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